Zidane: "Hemos hecho un partidazo, a pesar del resultado final"

El técnico del Real Madrid se mostró satisfecho ante los medios tras el empate a dos frente al Paris Saint Germain.

El tema principal de la rueda de prensa fue la gran actuación del en la noche de hoy, a pesar de los últimos instantes del encuentro en donde todo se desvaneció y el logró empatar. El técnico merengue, Zinedine Zidane, alabó el “partidazo” que habían realizado sus jugadores y se mostró satisfecho a pesar del empate final: “Hay que estar muy contentos a pesar del resultado. Estamos mejorando día a día, seguimos creciendo y a veces el fútbol es cruel”.

El gran apoyo de la afición: "Es una decepción para mí y para los jugadores después de haber hecho este gran partido. Fue el fútbol total, creábamos ocasiones y pudimos haber marcado cuatro o cinco goles. Es un poco cruel, pero lo aceptamos. Me quedo con todo lo bueno de este partido y agradezco al público su apoyo. Yo me he divertido estando abajo, imagino que el resto también"



Sobre la situación de Hazard: "El técnico francés también hablo sobre la lesión de la estrella madridista Eden Hazard, que tuvo que tuvo que abandonar el partido por una torsión de su tobillo: “El partido de Hazard ha sido espectacular. La lástima ha sido que se marchase retirado, pero mañana veremos las pruebas que le han ido a hacer”.

Las vueltas de Marcelo e Isco: "Lo confirmo, jugaron muy bien los dos. Isco en una posición en la que habíamos cambiado el dibujo, jugando entre líneas lo ha hecho muy bien con Hazard, con Benzema, y buscamos exactamente eso y lo han hecho bien los dos. No sólo ellos, el equipo ha sido espectacular".

El PSG se benefició de sus errores: "No creo que sus cambios hayan podido influir. Se meten en el partido con un error nuestro, que puede pasar, pero no creo que cambiaran el partido. Nosotros estuvimos mucho mejor esta noche, en la ida no, pero hoy sí. Hay que aceptar y estamos contentos con lo que hicimos porque nosotros seguimos creciendo".

El partidado de Keylor Navas: "No me sorprende. Cuando estaba con nosotros también hacía estos partidos".