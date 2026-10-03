Zidane genera polémica: no hubo una competencia real frente a Italia y esta es mi promesa a la afición

El regreso de la selección francesa al Stade de France y el primer partido de Zinedine Zidane como técnico de los Bleus sobre su propio terreno no estuvieron a la altura del guion con el que soñaban los franceses, después de que los locales se conformaran con un empate 1-1 ante Italia, en un encuentro que mostró una clara superioridad francesa pese a dejar escapar la victoria.

Tras el choque, Zidane expresó su decepción por el resultado, pero prefirió poner el foco en el rendimiento de sus jugadores y en su cumplimiento de las instrucciones, subrayando que la selección había merecido más que el empate.

Zidane declaró a través del canal «TF1»: «Siento una gran decepción en nombre de los jugadores, porque merecíamos un mejor resultado. Tuvimos ocasiones para decidir el partido, pero así es el fútbol. Estoy muy orgulloso del equipo, su rendimiento fue bueno, la presión sobre el rival y la forma de resolver las situaciones individuales fue perfecta».

Y añadió: «Los jugadores dieron todo lo que tenían y estuvieron soberbios, y eso es alentador. No ganamos, pero ahora debemos descansar. Y al jugar con diez jugadores al final, podríamos haber encajado un segundo gol, aunque no hubo una verdadera disputa durante todo el partido».

Pese a su elogio al rendimiento de su equipo, el técnico francés admitió la existencia de algunas carencias, especialmente durante la primera parte, que mostró una posesión francesa sin suficiente peligro ofensivo.









Explicó: «Tuvimos la posesión del balón en la primera parte, pero nuestro rendimiento fue algo apagado, e intentamos corregirlo entre los dos tiempos. La posesión es importante, pero si queremos hacer daño al rival debemos aprovechar los espacios, y eso es lo que logramos hacer al inicio de la segunda parte».

Y continuó, en declaraciones recogidas por el sitio francés «Foot Mercato»: «Italia jugó de manera defensiva y se apoyó en los contraataques, pero nosotros mantuvimos nuestro equilibrio y no estuvimos en gran peligro, salvo en los últimos minutos».

Y aunque el gol del empate italiano supuso un golpe doloroso para Francia, Zidane afirmó su satisfacción por el compromiso de sus jugadores con el plan, especialmente en lo relativo a la presión y la ejecución de las instrucciones.









Dijo: «Estoy muy satisfecho. Les dije a los jugadores que no habíamos conseguido el resultado que queríamos, pero que podían estar orgullosos de su rendimiento. Son cosas que habíamos preparado y que conocemos bien, y cuando trazamos los planes y vemos a los jugadores ejecutarlos sobre el terreno de juego, no puedo sino estar satisfecho».

Y en cuanto a su cálido recibimiento, dijo: «Sí, me emocionó. Deseábamos regalar la victoria a todo un estadio y a toda una nación. Pero eso no ocurrió. Descansaremos y nos prepararemos para nuestro cuarto partido y buscaremos ganarlo».

El empate ante Italia representa el primer tropiezo de Zidane en cuanto a resultados desde que asumió las riendas de la selección francesa, pero salió del enfrentamiento con la convicción de que su equipo avanza en la dirección que él quiere, antes del próximo duelo ante Bélgica, el lunes, en el Stade de France.