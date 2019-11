Zidane: "Estamos encantados con Bale, solo miramos lo deportivo"

El entrenador del Real Madrid compareció en la previa del encuentro ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

El entrenador del , Zinedine Zidane, compareció ante los medios de comunicación en Valdebebas en la previa del encuentro que el cuadro blanco disputa en el Santiago Bernabéu ante la .

La primera pregunta fue acerca de volver a coger sensaciones y el fútbol mostrado por el Real Madrid, que mejoró de forma progresiva en los últimos encuentros.

"Es complicado, es lo que hay. Sabemos la situación y no va a cambiar. Muchos se van y lo aceptamos, cuando hay poco porque tuvimos 48 horas, es lo que hay. Estamos preparados para el partido, que es importante", expresó.

Sin duda, el gran protagonista de la rueda de prensa fue Gareth Bale. Zinedine Zidane quiso recalcar la importancia del galés en el terreno de juego y se mostró convencido de lo que puede aportar en el terreno de juego.

"Considero que hacemos muchas cosas, mucho ruido. Lo más importante es concentrarnos en el fútbol, porque cada uno piensa una cosa y creo que al final es una cosa que es demasiado, porque conoceis la situación. Ha podido jugar y lo recuperamos. Estamos encantados de que esté, ha dado mucho al club y solo miro lo deportivo, no lo de fuera.

Vosotros podeis preguntar. Voy a contestar, pero si hay más, no. Siempre diré lo mismo, pero lo de Gareth cuando miras lo que ha dado, los que sienten el club y para la gente, ve que Bale es uno más. La gente tiene que estar con nosotros siempre y con él, y voy a estar siempre con los jugadores. Nosotros solo tenemos que mirar lo que vamos a hacer dentro del campo", consideró.

Sobre el estado del galés, afirmó que "hablé como con todos. Nos saludamos y hablamos de lo que puede pasar en el campo. Está bien, ha entrenado con normalidad con nosotros y ya está".

"Como jugador y entrenador, he estado gracias a él y estaré siempre agradecido al presidente", afirmó sobre las palabras de Mourinho acerca de que amaba al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"En solo entrenaría al Real Madrid. Soy blanco, esto o lo tienes o no lo tienes", expresó de forma contundente acerca de si solo entrenaría en la Liga al conjunto de la capital de España.

"Cuando marcó el gol de la final de la Champions, le vi muy feliz. Es solo por el idioma, porque él dentro del vestuario está bien", continuaba sobre el jugador galés y si le ve feliz en el vestuario.

"Está bien, de vuelta con nosotros, tras su lesión. Se fue con su selección y está disponible, es lo que miro, el resto... Si tiene que salir algún día él, lo hará, pero está con nosotros y me alegro por el equipo. No te voy a contestar, pero sabemos lo que nos aporta, voy a contar con todos mis jugadores porque somos muchos, tenemos muchos partidos y sabemos lo que nos puede aportar Gareth".

Odegaard es la gran amenaza. El noruego es la gran revelación de la temporada y puede ser uno de los pilares del Real Madrid del futuro. Zidane tuvo elogios para la figura del cuadro 'txuri-urdin'.

"Le veo bien, está jugando en la Liga con un equipo muy bueno. Desde el inicio, le veo muy bien, aportando mucho al equipo y no vamos a hablar del futuro, está bien ahí, juega bien y eso es bueno también para el Madrid, no para mañana, pero de todas formas, vamos a hacer las cosas bien", expresó.

Continuando con Gareth Bale y acerca de si se ríe o no del cuadro blanco, el técnico merengue volvió a ser claro con respecto a la situación.

"No entro en eso. No es mi competencia, cada uno puede comentar. Bale es mi jugador y es lo que me interesa, luego cada uno puede opinar", afirmaba.

"Mañana es el partido más importante. Tenemos el partido el martes, pero solo pensamos en el partido de mañana, me concentro en eso y pensamos en la misma dirección. Si hacemos mañana bien el partido, tendremos más oportunidades de hacerlo bien el martes", aclaró, siendo prudente, y yendo partido a partido.

La Real Sociedad es un rival muy importante. El cuadro donostiarra ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada en la Liga Santander y Zidane solo ha tenido buenas palabras para la escuadra de Imanol Alguacil.

"Su conjunto me preocupa. Es un equipo joven, que le gusta joven, que arriesga, y no me sorprende. Siempre fue un buen equipo, pero este año más con fichajes jóvenes. Es un equipo que siempre intenta jugar y vamos a tener un buen partido y que la gente que vea el partido va a ver un buen partido".

Otro de los temas por los que fue cuestionado fue por una charla entre los capitanes y Bale para motivar al jugador galés.

"Si, solo pienso en eso. Es un jugador importante. Si está bien, si no le pasa algo, es muy importante, lo ha demostrado. Cuando se lesiona, cada uno es diferente, pero cuando está bien, y lo está, voy a contar con él, no es ninguna novedad"

¿Hay demasiadas preguntas sobre Bale? Zidane contestó a esta circunstancia concreta acerca de la situación con el expreso de Cardiff.

"Quiere jugar y no le guste que hablemos así de él, porque piensa que es demasiado. Está aquí, quiere jugar con nosotros y es lo que vamos a intentar a hacer, porque tenemos muchos partidos y va a estar enganchado para sacar algo diferente".

El artículo sigue a continuación

Cambiando de tercio, Casemiro fue otro de los temas que salió en la rueda de prensa. El brasileño ha sido uno de los jugadores más usados por el galo esta temporada.

"Es una posición un poco complicada y hay jugadores que pueden jugar, pero lo hace muy bien. Ha descansado un poco con la selección".