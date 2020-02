Zidane esquiva hablar sobre la crisis del Barça y habla de la Real Sociedad: "Es una final"

El técnico madridista valoró el encuentro copero frente al cuadro donostiarra que vale para estar en semifinales.

Zinedine Zidane atendió a los medios antes del partido de frente a la donde buscarán un billete para las semifinales (jueves, 19:00 DAZN)

“Es una final, no es un cuarto de final. Ellos no vendrán a regalar nada. Tenemos que estar muy concentrados, metidos y enchufados desde el primer minuto. Juegan muy bien al fútbol”.

"Respecto a Odegaard lo veo como siempre, es un jugador rival y hará lo que pueda para la Real Sociedad. Nosotros debemos pensar en lo nuestro. Me gusta".

Messi, ¿fuera del Barça tras la crisis?

"No voy a opinar de otro equipo (si Messi puede salir a final de temporada). Es un equipo que va a competir hasta el final de temporada. Los buenos siempre son buenos. El resto no me interesa".

"El nunca va a tener debilidades y lo va a hacer bien hasta final de temporada. No pensamos ni un minuto, de si el Barcelona está un poco… Estamos contentos y debemos seguir. No hemos ganado nada y se trata de eso".

Mbappé y sus gestos con Tuchel

"No voy a opinar de los demás, de lo que hacen fuera. Bastante tengo con el mío. Cada uno hace su trabajo y yo del mío. En el fútbol puede pasar de todo, los jugadores no están contentos cuando no juegan. Son situaciones normales".

Sin pistas sobre la vuelta de Hazard

"Estamos contentos de tener a Hazard. Tuvo una lesión mala y está poco a poco mejor. Mañana tú vas a ver si va convocado o no"

Un nuevo Vinicius