Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, elogió a su estrella Michael Olise, jugador del Bayern Múnich y autor del gol de la agónica victoria de los Bleus ante Bélgica.

El gol, que llegó en el minuto 88, desató una alegría desbordante en Zidane, durante el enfrentamiento ante Bélgica, la noche del lunes, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Olise entró como suplente en el minuto 77 en lugar de su compañero Bradley Barcola y, exactamente 11 minutos después, le dio a Francia la segunda victoria en la competición europea.

Zidane declaró tras el partido sobre Olise: "Lo vi regatear a un defensa y me dije: 'Va a marcar'. Lo animaba con toda mi alma. Es un talento excepcional. Adoro este tipo de jugadores".

Y añadió, según recogió la cadena francesa "Foot Mercato": "Cuando juega, quiere divertir a la afición. Pero no se limita a eso. Tiene un gran sentido del juego, anticipa los movimientos del rival y sabe cuándo atacar y cuándo replegarse".

El equipo del técnico Zidane cuenta con 6 puntos en lo más alto del grupo, mientras que Bélgica, dirigida por Marc van Bommel, sufrió su primera derrota y se quedó con 3 puntos en la tercera posición, por diferencia de goles respecto a Italia, segunda clasificada.

Cabe señalar que Zidane asumió el cargo de seleccionador de Francia en sustitución de Didier Deschamps, que abandonó a los Bleus tras el final del Mundial 2026, en el que Francia terminó en cuarta posición.