Zidane desgrana el futuro Real Madrid: Mbappé, Varane, Bale, Rodrygo, Marcelo...

El técnico blanco reconoce que habrá cambios este verano, aunque se resiste a poner nombres. Sin embargo, sí dejó muchos indicios en rueda de prensa

Zinedine Zidane compareció este sábado en rueda de prensa en la previa del partido ante el y fue bombardeado a preguntas sobre el futuro . El técnico, como siempre, fue cauto a la hora de poner nombres, pero sí dejó entrever cuáles son sus intenciones con respecto a algunos nombres clave de la actual plantilla, pero también del Real Madrid de la próxima temporada. Y sobre todo, tal y como ha dicho el propio técnico, la premisa de que "habrá cambios seguro". Los periodistas pusieron nombres sobre la mesa, y así respondió Zidane desde su tribuna:

SERGIO RAMOS

“Ya le felicitamos por su 33 cumpleaños. Sergio es nuestro capitán, nuestro líder, aquí está su casa. Va a jugar muchos más años que yo seguro. Se cuida, es muy buen profesional, es un jugador fundamental para este equipo y para este club”.

VARANE

“Aquí se habla mucho. La gente puede opinar y escribir, cada uno puede pensar. Lo único es lo que piensa él, y está muy bien aquí. Son 8 años ya, y lo ha hecho hasta ahora fenomenal. Lo veo feliz, contento y metido”.

MARCELO

“¿Si tengo que convencer a los jugadores para que se queden? No. Los jugadores están en el mejor club del mundo. Lo saben. No cualquiera puede venir aquí. No soy quién para decir esto o aquello. Tienen la motivación suficiente para saber dónde están, y ellos se quieren quedar en el Real Madrid. Ni de Marcelo ni de otros”.

GARETH BALE

“¿Si Bale tiene el spotlight para este curso y los próximos, como decía Solari? No te voy a hablar del año que viene. Nos quedan diez partidos, y Bale es un jugador importante de la plantilla. Sabemos lo que ha hecho en el Real Madrid, mira la final de Kiev. Es un jugador que ha dado mucho y vamos a contar con él”.

RODRYGO

“Rodrygo es un jugador muy bueno, de futuro, del Real Madrid. Veremos a ver le próximo año lo que hacemos”.

MBAPPÉ

“¿Si Mbappé vale 280 millones? No podemos decir que uno vale ésto o aquéllo. Eso lo marca lo que los clubes decidan. Cuando llegué a Madrid eran 72 millones y pensaba que era una locura, y al final, mira dónde vamos con el tema del dinero. Y luego el jugador sabemos el jugador cómo es, pero no es mi jugador. Entonces no voy a hablar, por respeto a él y al , a nuestro club y a mis jugadores”.

POGBA

“Me gusta mucho Pogba. No es nuevo. Le conozco bien personalmente. Es un jugador diferente. Aporta mucho, puede hacer de todo: defender y atacar. Eso lo dice todo. Por otro lado, no es nuestro jugador. Es jugador del United y hay que respetar. Si alguna vez hay algo después del Manchester, por qué no va a venir al Real Madrid”.