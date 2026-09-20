Zidane defiende su sorprendente decisión y hace una emocionante promesa

Zinedine Zidane, el nuevo entrenador de la selección de Francia, habló sobre las decisiones más destacadas de su primera convocatoria al frente de Les Bleus, que incluyó a 23 jugadores, entre ellos varias caras nuevas como Guillaume Restes, Jérémy Jacquet y Lucas Da Cunha.

El técnico francés también decidió llamar a algunos jugadores que llevaban varios años ausentes de la selección, como Adrien Truffert, cuya única aparición con el combinado absoluto se remonta a septiembre de 2022, además de Eduardo Camavinga, que se perdió el Mundial de 2026.

Esta primera lista fue objeto de gran seguimiento, aunque Zidane admitió, durante su intervención en el programa "Téléfoot", que tuvo dificultades para elaborarla.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Zidane, quien dijo: "Es complicado. Sabéis bien que habrá quien se alegre y quien se lleve una decepción".

Y subrayó: "Pero asumo la responsabilidad de mis decisiones, es parte de mi trabajo. Sin embargo, no es nada cómodo. Por eso no confecciono una lista de 23 o 24 jugadores, porque no quiero que haya jugadores en la grada. Cuando tomo mis decisiones, elijo a jugadores que deben estar listos".

El exentrenador del Real Madrid habló en particular sobre su decisión de convocar a Andy Diouf, a quien situará en una posición distinta a la que ocupa habitualmente con el Inter de Milán, y sobre ello dijo: "Es una elección de la que asumo la responsabilidad, y una elección firme, porque no juega en esa posición con su club. Pero trabajaremos para ponerlo en las mejores condiciones".

Y añadió: "¿Pienso en los laterales? Es algo en lo que siempre he pensado, porque siempre hemos tenido problemas en ese aspecto, a pesar de que siempre hemos contado con buenos jugadores. Pero hoy este problema es menor".

Más allá de este cambio en una posición concreta, el nuevo entrenador de Les Bleus quiere imponer una identidad clara en la forma de jugar, y aseguró: "Ya lo veréis. Habrá cambios. Quiero un equipo que juegue al fútbol, que decida imponer su estilo y llevar las riendas del partido. Y cuando no tengamos el balón, debemos estar equilibrados. Pero lo que me motivará es lograr que este equipo ofrezca un buen fútbol".

Zidane también sabe que las expectativas serán altas durante su etapa al mando de la selección, pero ya afirmó que ha definido su prioridad, señalando: "Sé lo que los aficionados quieren ver: seguir viendo a la selección francesa ganar partidos. Soy una persona competitiva y estoy aquí para ganar. Eso es lo que quiero transmitir a mis jugadores. Ese es mi único objetivo. Tengo 4 años y daré todo lo que esté en mi mano".

Y concluyó: "Ya hablaremos con vosotros de la Eurocopa y del Mundial. Para mí, esto empieza el lunes. Desde el inicio de la concentración, no tendré más que un único objetivo: ganar mi primer partido en Turquía".

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