Zidane defiende la portería y Mahrez lidera el ataque. La alineación oficial de Argelia para enfrentarse a Suiza

El cuerpo técnico de Argelia confirmó el once titular para enfrentar a Suiza esta tarde, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

La experiencia de Riyad Mahrez liderará el ataque, apoyado en el centro del campo por Aouar, Chaibi y Ben Taleb, mientras Luca Zidane custodiará la portería ante la disciplina táctica de Suiza.

La alineación de los «Guerreros del Desierto» es la siguiente:

Portero: Luca Zidane.

Defensa: Issa Mandi, Ryan Aït Nouri, Rafik Belghali, Rami Ben Sebaïni.

Centrocampistas: Zerouki, Aouar, Chaibi, Ben Taleb e Maza.

Delantero: Riyad Mahrez.

Argelia busca un resultado que le abra las puertas de los octavos de final en un duelo de gran igualdad técnica y ambición mundialista.

Por su parte, la alineación de la selección suiza fue la siguiente:

Portero: Gregor Kobel.

Defensa: Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez.

Centrocampistas: Denis Zakaria, Remo Freuler, Johan Manzambi y Granit Xhaka.

Delanteros: Breel Embolo, Dan Ndoye y Rubén Vargas.