Zidane cuenta con Bale y dice que le duelen las críticas a Marcelo

El entrenador del Real Madrid, en la previa del duelo contra el Osasuna, analizó el presente del conjunto merengue.

En la rueda de prensa previa al partido contra el , Zinedine Zidane volvió a descartar cualquier tipo de inconveniente con Gareth Bale. “No hay ningún problema con Bale y vamos a contar él”, explicó el entrenador del . Y agregó: “Nosotros estamos contentos con todos los jugadores que tenemos. Yo, teniendo a 25 jugadores, tengo que hacer una convocatoria. Y ya está. Nada más. No hay ningún problema con él. Seguirá trabajando como lo está haciendo y vamos a contar con él… Lo más importante es que él quiere estar aquí, con nosotros, quiere pelear. Yo voy a contar con él, como siempre y hasta el final”.

El francés, además, analizó otros temas de la actualidad del Real Madrid.

El próximo rival, Osasuna: “Es otro partido complicado, en un campo complicado. Ellos lo están haciendo muy bien. Sabemos las dificultades que vamos a tener mañana. Pero estamos preparados para hacer un partido fuerte. Es otra final”.

Las críticas contra Marcelo: “Me duelen las críticas que está recibiendo Marcelo. Él lo da todo en el campo. Los jugadores han dado lo máximo en el campo. Nuestra afición lo ha visto. No estamos contentos con no pasar de ronda, pero lo hemos dado todo. Tenemos que estar positivos entre nosotros porque lo de afuera no ayuda”.

El ánimo del vestuario: “Esto se queda en el vestuario. Pero lo hemos hablado. No estamos contentos. El partido lo analizamos todos. Lo bueno que tenemos es que jugamos tres días después. Y hay que volver a lo que estamos haciendo”.

Más sobre Bale: “No sería extraño que entrara en la convocatoria porque está listo para jugar. Él está muy bien".

Sobre Casemiro: "En esa posición le tenemos a él. Se habla demasiado de si está o no está. Cuando no está, debemos hacerlo diferente".