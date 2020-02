Zidane: "Cometimos errores en defensa, nos han hecho cuatro goles"

"Hemos luchado hasta el final, pero no ha podido ser" dijo el técnico galo

Varapalo para el . Nada más acabar el partido, Zinedine Zidane, entrenador del conjunto blanco, dejó sus impresiones en RMTV tras la eliminación, en su propio estadio, de la , a manos de la . "No ha podido ser, lo hemos intentado hasta el final, aún con 1-4 no hemos bajado los brazos y este es el equipo que tenemos". Zidane analizó el partido en clave madridista, para señalar que su equipo no estuvo demasiado fino, aunque estuvo cerca de empatar.

"Hemos cometido errores en defensa, no estuvimos bien en la primera parte, sobre todo en la presión y al final el rival jugó muy bien y esto es el fútbol. Hay que seguir pensando que esto es largo y difícil. Tenemos partido el domingo y ahora hay que seguir", comentó el galo. Además, el técnico madridista comentó "hemos encajado cuatro goles y eso lo tenemos que ver, hay que rectificar esto y mejorar, hay que ver qué ha pasado". Zidane, por cierto, continúa con su particular "maldición" con la Copa del Rey, un trofeo que no ha sido capaz de ganar cuando era jugador y que también se le resiste desde que es entrenador.

Por su parte, Marcelo, lateral del Real Madrid, mostró su descontento por el KO de su equipo en declaraciones a DAZN nada más acabar el partido. El brasileño comentó: "Estamos tristes, ha sido un gran partido", para después añadir que aún queda temporada, diciendo "tenemos dos competiciones por delante, somos el Real Madrid, tenemos que ganar siempre, pero hoy no hemos podido".

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, comentó en RMTV: "Con un resultado con 1-4 adverso, faltando quince minutos, el equipo puso todo el corazón en el campo y marcó dos goles, con otro de Vinicius que no se concedió. Hay que felicitar a la Real Sociedad por la propuesta que tuvieron porque estuvieron muy seguros con la pelota y no hay que hacer ningún reproche a los jugadores del Real Madrid. Aunque el equipo luchó hasta el final, fue una pena", dijo "El Buitre".

Alexander Isak, autor de un doblete de la Real Sociedad, comentó también en DAZN: "Marqué dos goles, estoy muy contento por haber ganado en el Bernabéu, estamos orgullosos de haber hecho un gran trabajo ante el Real Madrid y ahora estamos en la ronda de semifinales", comentó, para después añadir "es increíble haber eliminado al Real Madrid, son un equipo muy fuerte, un equipo top, pero lo dimos todo, hicimos un gran partido y creo que la Real se merecía el pase después del gran partido que hemos hecho".