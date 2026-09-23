Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia, ha definido el orden de los capitanes de "Les Bleus" en una de sus primeras decisiones importantes desde que asumió el cargo, tras elegir a cuatro jugadores según el criterio de antigüedad vistiendo la camiseta de la selección.

Como era de esperar, Kylian Mbappé mantuvo el brazalete de capitán, mientras que Ousmane Dembélé quedó como segundo capitán, seguido por Adrien Rabiot en el tercer puesto y Jules Koundé en el cuarto lugar del orden de capitanía, según publicó la cadena francesa RMC .

La elección de este cuarteto se basa principalmente en el número de participaciones internacionales, ya que Mbappé ha disputado 106 partidos con la selección francesa, frente a los 67 de Dembélé, los 66 de Rabiot y los 56 de Koundé.

La norma del Real Madrid

Didier Deschamps, anterior seleccionador de Francia, había mantenido el brazalete de capitán con Mbappé desde su nombramiento como capitán en 2023, sin establecer un orden fijo y claro para el resto de los capitanes.

Durante las ausencias de Mbappé o cuando abandonaba los partidos, portaron el brazalete de capitán Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté y Lucas Digne, sin que existiera una jerarquía definida y estable entre ellos.

La decisión de Zidane refleja también un principio tradicionalmente ligado al fútbol español, y especialmente al Real Madrid, donde la antigüedad dentro del vestuario juega un papel importante a la hora de determinar a los capitanes del equipo, una norma que el técnico francés conoce bien por su larga experiencia en el club blanco.

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Una llamada privada con Mbappé antes de incorporarse a la selección

La cadena RMC había revelado que Zidane mantuvo una conversación con Mbappé antes del inicio de su primera concentración con la selección francesa, en la que abordaron varios asuntos, entre ellos la posición del jugador en el campo.

El capitán de la selección francesa sabía de antemano que conservaría el brazalete de capitán en la era de Zidane, dada la voluntad del nuevo seleccionador de establecer unas bases claras dentro del grupo y definir los roles de sus jugadores desde el principio.

La elección de los cuatro capitanes se convierte en una de las decisiones iniciales más destacadas de la era Zidane, con Mbappé a la cabeza de la jerarquía, Dembélé asumiendo el rol de segundo capitán y, a continuación, Rabiot y Koundé en el resto del orden de capitanía.

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