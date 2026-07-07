Zico lloró tras despedirse del Mundial: “Todo el mundo vio lo que pasó”

Mustafa Zico, delantero de Egipto, se mostró orgulloso tras la derrota 3-2 ante Argentina en octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras el partido, Zico mencionó «cosas extrañas» que afectaron al juego de su equipo en la segunda parte, en referencia a las decisiones arbitrales.

Egipto sorprendió a los campeones con dos goles de Yasser Ibrahim y Zico, ventaja que mantuvo hasta el 79’, cuando Argentina remontó con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

La polémica arbitral también marcó el partido: el colegiado anuló un gol de Zico por falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez y no pitó un penalti a Mohamed Salah justo antes del tanto de la victoria argentina.

Zico declaró entre lágrimas a «BeIN Sports» tras la eliminación del Mundial: «Alabado sea Dios, es el designio de Dios y lo que Él quiere, así es. Deseábamos con todas nuestras fuerzas hacer felices a la afición, y hemos hecho un gran partido frente al campeón del mundo. No sé realmente qué pasó en la segunda parte; sin duda ocurrieron cosas extrañas que vio el mundo entero y que eran claras como el sol».

Quiero dar las gracias a estos jugadores, a estos hombres, y a todo el pueblo egipcio, tanto a los que nos han apoyado aquí como en Egipto. Esperábamos haceros felices hoy, pero no hemos podido. Si Dios quiere, nos dará suerte en el futuro para volver a dibujar una sonrisa en vuestros rostros. Hemos hecho un gran torneo y queríamos llegar lejos. Estoy orgulloso de todos los jugadores, de la afición y de quienes nos siguieron por el mundo; gracias a todos y perdón».

Zico concluyó: «Salimos al campo desde el primer minuto sin miedo; solo queríamos ganar, pero en la segunda parte pasaron cosas extrañas: muchas faltas en nuestra contra y un gol anulado que, sinceramente, no sé por qué se anuló. Hoy han pasado cosas raras».