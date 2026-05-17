Zian Flemming confesó en «Goedemorgen Eredivisie» que Ronald Koeman aún no lo ha contactado. Aun así, el delantero del Burnley aspira a un lugar en la lista de Países Bajos para el Mundial.

Con diez goles en la Premier a falta de dos jornadas y el premio a mejor jugador del Burnley, el delantero sigue a la espera.

Sin embargo, Koeman no se ha puesto en contacto con él. «Aquí todo el mundo me pregunta. Están ansiosos por saber cuándo se dará a conocer la convocatoria».

«Pero no se han puesto en contacto conmigo. Cero contacto», concluye el exdelantero del Ajax, el PEC Zwolle y el Fortuna Sittard, entre otros.

Hans Kraay junior se muestra sorprendido y comenta: «Ronald Koeman junior me ha dicho que el seleccionador te está siguiendo muy de cerca».

Sus opciones han crecido en las últimas semanas, ya que Memphis Depay sigue sin estar en forma y Emmanuel Emegha atraviesa una racha de lesiones.