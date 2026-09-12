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Sam Vreeswijk

Traducido por

Zian Flemming da la victoria al Ipswich Town justo antes del final; Justin Kluivert marca para el AFC Bournemouth

Crystal Palace vs Ipswich
Crystal Palace
Ipswich
Premier League
Bournemouth vs Brentford
Bournemouth
Brentford
Z. Flemming
K. Scherpen
J. Kluivert

Zian Flemming marcó este sábado su primer gol con el Ipswich Town. El delantero neerlandés firmó poco antes del final el tanto de la victoria ante el Crystal Palace: 2-3. Al mismo tiempo, Justin Kluivert también vio puerta con su club, el AFC Bournemouth.

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

En ambos equipos hubo un neerlandés en el once inicial: Quinten Timber en el Crystal Palace y Kjell Scherpen en el Ipswich. Flemming tuvo que conformarse con un papel de suplente, pero entró mediada la segunda parte.

Anan Khalaili y Emersonn hicieron con sus goles que el marcador fuera de 1-1 cuando el equipo local se quedó con diez hombres pasada la media hora. Axel Disasi cometió una dura entrada y pudo irse a los vestuarios con roja directa.

Leif Davis puso después al Ipswich por delante justo antes del descanso, pero el exdelantero del FC Groningen Jørgen Strand Larsen puso el 2-2 en la segunda mitad. Flemming, llegado este verano procedente del Burnley, empujó después poco antes del final el 2-3 definitivo.

AFC Bournemouth - Brentford 2-2

El Bournemouth fue superior en casa, pero tuvo muchas dificultades ante el Brentford. Es más: Kevin Schade adelantó a los visitantes diez minutos antes del descanso con el 0-1.

Sin embargo, no pudieron disfrutarlo durante mucho tiempo. Fue Kluivert quien, apenas cuatro minutos después, firmó el 1-1 cayéndose. Su primer gol de la nueva temporada.

También hubo dos goles en los diez minutos posteriores al descanso: Marcus Tavernier por parte del Bournemouth y, de nuevo, Schade para el Brentford. Ahí se quedó el marcador: 2-2.

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