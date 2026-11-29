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Gianluca Zambrotta, natural de Como y exjugador del Como (1994-97) y de la Juventus (1999-2006), analiza en una entrevista con Gazzetta dello Sport las claves del partido de esta noche entre el equipo de Cesc Fabregas y el de Luciano Spalletti.

«El Como es favorito, llega en mejor momento al partido, y no lo digo por ser agorero: tiene cinco puntos de ventaja y es tercero en la Champions League. La Juventus lo tendrá difícil: Fabregas nunca ha perdido en el Sinigaglia; de hecho, siempre ha ganado salvo un empate ante la Roma. La Juve, sin embargo, ha mostrado mejoría, aunque sus últimos partidos no eran complicados», declara el exlateral de la selección campeona del mundo en 2006.

Zambrotta prosigue: «Spalletti ha hecho muchas rotaciones en la Europa League, tendrá a muchos titulares descansados y Fabregas esperará a una Juventus con ganas de lograr un buen resultado: no será fácil, aunque me ha parecido que el Como ha bajado un poco físicamente. Siempre juegan los mismos futbolistas».

Sobre los delanteros de la Juve: «Las declaraciones de Spalletti no fueron casuales. Ha mandado un mensaje al club y habrá hablado con la directiva: en enero buscarán un número 9, porque ni Kolo Muani ni Woltemade lo son, pero habrá que ver qué jugador puede llegar y mediante qué fórmula. Scamacca juega poco en el Atalanta y Spalletti lo conoce de la selección... A mí me duele ver a Vlahovic con 11 goles en la Superliga turca: el Besiktas e Italiano le dejan jugar tranquilo, sin demasiada presión. Este cambio en su rendimiento hace pensar que algo no funciona en la Juventus... Al Como, sin Kean, también le falta un delantero centro: Douvikas no puede jugar todos los partidos».