Zaldivia quería volver: "Fue una luxación, se me salió el hombro"

El ímpetu por querer aportar de parte del referente de Colo Colo lo hizo pasar más rabias que el propio dolor de la lesión sufrida en el Clásico.

"Fue una luxación, se me salió el hombro, tuvimos que bajar al vestuario para colocarlo. Después hubo una descoordinación, no sé qué pasó, pero el equipo estaba con 10, Gustavo pensó que no estaba para volver y cuando volví estaba el Pelu. Fue una luxación, me va a doler un poquito, pero nada grave”. En la salida de Colo Colo de San Carlos de Apoquindo, Matías Zaldivia le contó al TNT Sports cómo terminó después del Clásico entre Cruzados y Albos, que terminó 1-1 y con Falcón haciendo dupla junto a Emiliano Amor. "Me había pasado lo mismo con Everton, pero esa vez fue más complicado porque no pudieron colocarme rápido el hombro. Hoy solo fue un un poquito de dolor", complementó el zaguero.

Masticaba la rabia el Mati por perderse los últimos 20' tras un salto en el que quedó adolorido en el piso. Se desquitó con golpes a una silla del banco. Disputó un balón aéreo con Zampedri y, literalmente, su hombro se salió de su lugar. Aún así, insistía en entrar de vuelta, pero el cuerpo técnico ya se había decidido por meter al uruguayo, que estuvo a la altura. "Obviamente, de estos partidos no quiere salir nadie, la calentura fue por ese lado, pero después me tocó alentar a los compañeros para lograr el triunfo. Tuvimos un gran partido por suerte, nos faltó en la última línea estar un poco más fino, pero Católica por momentos no pasó la mitad de cancha. Enfrentar a un equipo de esta categoría y ser tan superior por momentos te da una buena señal”, narró el 4, figura en la precordillera.

"Si bien no nos lastimaron, solo una en el primer tiempo, y creo que fuimos un poco superiores, el empate es justo. Lo sabemos nosotros (que somos candidatos) y por eso jugamos este tipo de partidos como hoy. Nos faltó un poquito en la parte creativa, pero es el camino: somos candrriba.idatosa y así lo tomamos", analizó del empate que dejó al Cacique cuarto, en la zona de copas pero a la espera de su salto de calidad para mirarlos a todos desde lo más alto.