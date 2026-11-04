Youth League, otras dos derrotas: el Como y el Nápoles se hunden ante el Lens y el Oporto

La 4ª jornada de la Youth League no les ha ido nada bien a los equipos italianos. Tras el empate de la Roma en Manchester ante el United del hijo de Wayne Rooney y la derrota del Inter frente al Feyenoord en la jornada de hoy, el miércoles 4 de noviembre llegaron otras dos derrotas para el Como y el Napoli, ambos a domicilio, ante el Lens y el Porto, respectivamente.

LENS U19-COMO U19 2-1 - Casi todo sucede en la primera mitad. El Lens sale con mucha fuerza y Grini marca en el minuto 8, un gol que desestabiliza al equipo entrenado por Falsini. En el 38 firma su doblete con un disparo preciso tras un despeje corto de la defensa del Como. Esta vez, el Como reacciona al final de la primera parte y Cassano (protegido de Fabregas) recorta distancias con un remate en estirada que pone el 2-1. En la segunda mitad baja el ritmo del partido. El Como lo intenta, pero sin llegar a crear verdadero peligro. Así, después de que un intento de Bosze en el tiempo añadido se marche alto, llega la segunda derrota en la competición para el Como, que se queda con 4 puntos y fuera de la zona de playoffs.

RC Lens-Como 1907 2-1

Goleadores: Grini 8’, Grini 38’, Cassano 44’

RC Lens - Jourdren, Fernoc (77’ Robbe), Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini (87’ Niakate), Joursky, Manoir (46’ Rocolat), Seddik (63’ Diakite), Dioumanara (63’ Sahli)

Suplentes: Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Stambouli, Erricchiello

Entrenador: Walid Mesloub

Como 1907 - Damioli, Bosze, Candido (60’ Tigano), De Paoli, Asfour (73’ Epifani), Joao Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland, Mazzara (73’ Cauli), Pisati

Suplentes: Visentin, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli

Entrenador: Gianluca Falsini

Árbitro: McDermid (Escocia)

Amonestados: Seddik, Andrealli

PORTO U19-NAPOLI U19 3-1 - El Napoli Primavera también cae a domicilio por 3-1 ante el Porto y sigue fuera de la zona, con solo los 3 puntos logrados en la última jornada en Villarreal. El Napoli también empieza mal y concede el penalti del 1-0, transformado por Tiago Silva tras una falta de Zappala. En la segunda mitad, el Porto amplía su ventaja con los goles de Eduardo Ferreira, a pase de Tiago Silva, y Duarte Cunha, que sentencia en el minuto 64. El Napoli solo consigue recortar distancias en el 71, con un gol de Liccardo a pase de Baridò, pero es un espejismo porque Nikolov resiste hasta el final.

Porto-Napoli 3-1

Goleadores: 8′, de penalti, Tiago Silva (P), Eduardo Ferreira (P), 64′ Duarte Cunha (P), 71′ Liccardo (N)

Porto (4-4-2): Nikolov; Martim Cunha, Salvador Gomes (76′ Martim Chelmik), Rodrigo Teixeira, Froholdt; Granaas (67′ Anha Candé), Bernardo Lima (84′ Goncalo Oliveira), Tiago Silva, Mateus Mide (84′ Cardoso Varela); Eduardo Ferreira (67′ Joao Abreu), Duarte Cunha.

Suplentes: Charuzy, José Domingues, Rodrigo Goncalves, Muxito.

Entrenador: Joao Brandao.

Napoli (4-4-2): Spinelli; Santella (30′ Liccardo), Marotta (72′ Picardi), Branchizio, Zappala; Barido, D’Angelo, De Stefano (82′ Russo), Melnyk; Mane (72′ Saviano), Milton Pereyra.

Suplentes: Amendola, Lepre, Natale, Riccio, Pengue.

Entrenador: Antonio Nocerino.

Árbitro: Lata (ALB)

Amonestados: Branchizio (N), Eduardo Ferreira (P), Salvador Gomes (P), Bernardo Lima (P), Marotta (N), Froholdt (P), Milton Pereyra (N)