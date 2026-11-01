¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1085389201.jpgHMB-Media
Traducido por

¡Youssoufa Moukoko ya no está solo en el trono! Un jugador de 16 años del Eintracht Frankfurt hace historia en la Bundesliga

Bundesliga
Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
Eintracht Frankfurt
N. Ilicevic

El sábado cumplió 16 años y, un día después, hizo historia en la Bundesliga: al entrar en el tercer minuto del tiempo añadido del partido entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV, Niko Ilicevic, joven promesa del SGE, igualó el récord del jugador más joven en participar en un encuentro de la máxima categoría del fútbol alemán.

Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable

Ilicevic igualó a Youssoufa Moukoko, que había debutado con el Borussia Dortmund el 21 de noviembre de 2020 a los 16 años y un día. Esa era también la edad de Ilicevic en la victoria del domingo.

El entrenador del Eintracht, Adi Hütter, ya había adelantado la posibilidad de que jugara el joven futbolista. Hütter había dicho que previsiblemente estaría en la convocatoria y añadió: «Si la situación me permite darle entrada, lo haré». Sin embargo, el austríaco subrayó que también era su «deber tratar con mucha cautela y paciencia a un joven así».

Ilicevic, nacido el 31 de octubre de 2010, juega en las categorías inferiores del Eintracht Frankfurt desde 2019. También ha jugado con las selecciones alemanas sub-16 y sub-17. «Ya me parece extraordinario formar parte de la convocatoria con 16 años», había dicho Hütter sobre un posible debut con el primer equipo del Eintracht. «Ha progresado mucho en los últimos meses».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google