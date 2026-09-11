El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, mantuvo su destacada racha con el equipo, tras lograr marcar dos goles durante el enfrentamiento ante el Al-Faisaly, esta tarde de viernes, en el marco de la séptima jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

En-Nesyri logró abrir su cuenta goleadora en el partido en el minuto 43 de la primera parte, aprovechando un pase de su compañero nigeriano George Ilenikhena, para dar al Al-Ittihad una ventaja importante antes del final de la primera mitad del encuentro.

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El delantero marroquí no se conformó con eso, sino que volvió en la segunda parte para confirmar su gran momento, tras lograr marcar su segundo gol personal en el minuto 59, liderando el ataque del Decano y manteniendo su fuerte presencia ante la portería rival.

El doblete de En-Nesyri ante el Al-Faisaly viene a confirmar el estado de esplendor que vive el jugador en el último periodo, después de que también marcara en el partido anterior del Al-Ittihad ante el Al-Fayha, sacudiendo las redes en dos partidos consecutivos de la Liga de Profesionales.

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Es la tercera vez que Youssef En-Nesyri logra marcar en dos partidos consecutivos con la camiseta del Al-Ittihad en la competición liguera, con lo que el delantero marroquí sigue escribiendo sus propias cifras con el Decano desde su incorporación a las filas del equipo.

El doblete ante el Al-Faisaly tuvo además una importancia especial para En-Nesyri, al convertirse en su segundo doblete con la camiseta del Al-Ittihad desde su llegada al equipo, tras haber marcado su primer doblete durante el enfrentamiento ante el Neom, que el Decano perdió por 4-3, el pasado 8 de abril.

El gran momento de En-Nesyri ante el Al-Faisaly da al Al-Ittihad un impulso ofensivo importante, especialmente con la creciente compenetración entre él y sus compañeros de la línea de ataque, confirmando el delantero marroquí que ha comenzado a entrar en una nueva etapa de influencia ofensiva con el Decano, ya sea marcando o moviéndose y generando espacios para sus compañeros.