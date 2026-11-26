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El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad saudí, se prepara para medirse al Neom el viernes 27 de noviembre, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn, con la ambición de prolongar su gran momento ofensivo y ayudar a su equipo a sumar una nueva victoria, en un partido que supone para él un reto personal que va más allá de añadir un gol más a su cuenta.

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El duelo cobra especial importancia para el delantero marroquí, que ya brilló ante el Neom la temporada pasada, hasta el punto de situarlo entre los rivales a los que más goles ha marcado desde su llegada al Al-Ittihad en febrero de 2026. En-Nesyri tiene ante sí la oportunidad de ampliar ese registro y firmar en solitario una marca goleadora particular en su etapa en la liga saudí.

El Neom, a un gol de una nueva marca negativa

El Neom comparte actualmente el primer puesto de la lista de equipos que más goles han encajado de En-Nesyri, igualado con el Al-Ettifaq, el Al-Faisaly y el Al-Fayha, después de que el delantero marroquí marcara dos tantos a cada uno de ellos. Por tanto, si logra marcar en el partido del viernes, elevará a tres su cuenta ante el Neom, que se convertiría en el equipo al que más goles ha marcado desde el inicio de su trayectoria con el Al-Ittihad en la Liga Roshn.

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No se trata solo de una clasificación estadística entre clubes, sino de una oportunidad para que En-Nesyri demuestre su capacidad de dejar huella de forma repetida ante rivales distintos, sobre todo porque sus goles no se han concentrado en un solo equipo, sino que se han repartido entre varios clubes, reflejo de la variedad de sus víctimas durante su etapa en Arabia Saudí.

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Los números de En-Nesyri: un rendimiento brillante y constante con el Al-Ittihad

El delantero marroquí ha firmado unos números llamativos desde su llegada al Al-Ittihad: 13 goles en 24 partidos de la Liga Roshn, un promedio que refleja su capacidad para aportar al equipo soluciones ofensivas decisivas.

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La temporada pasada, En-Nesyri marcó seis goles en 13 partidos, antes de mejorar su promedio en el curso actual con siete tantos en 11 encuentros, lo que lo hace más eficaz ante la portería que en sus inicios con el equipo.

Los goles del jugador se reparten entre nueve clubes distintos: marcó dos ante el Neom, el Al-Ettifaq, el Al-Faisaly y el Al-Fayha, y uno ante el Al-Hilal, el Al-Taawoun, el Al-Riyadh, el Al-Qadsiah y el Al-Kholood.

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Estas cifras dan una importancia añadida al partido ante el Neom para En-Nesyri, que puede deshacer el empate con tres rivales en la lista de sus víctimas favoritas, además de seguir engordando su cuenta goleadora esta temporada. Entre la ambición del Al-Ittihad por sumar puntos y el deseo del delantero marroquí de seguir viendo puerta, el encuentro será una nueva oportunidad para confirmar su valor ofensivo y dejar otra huella en su trayectoria en la Liga Roshn.