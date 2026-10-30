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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Youssef En-Nesyri lidera el ataque del Al-Ittihad en la batalla ante el Abha

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
1ª División
Y. En-Nesyri
Arabia Saudita
Marruecos

El astro marroquí al frente de la alineación del Al-Ittihad

El alemán Jens Weissing, director técnico del Al-Ittihad, anunció la alineación oficial de su equipo de cara al enfrentamiento ante el Abha, esta noche del viernes, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, un partido en el que "El Decano" busca continuar con la persecución a los equipos de cabeza.

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El Al-Ittihad ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la Liga Roshn con 23 puntos, a 4 puntos del Al-Hilal, tercero, y a 5 puntos de la dupla de líderes, el Al-Nassr y el Al-Qadisiyah, lo que otorga al enfrentamiento ante el Abha una gran importancia en las cuentas del equipo durante la etapa actual.

Las elecciones de Weissing depararon una sorpresa en la línea ofensiva, después de que decidiera apostar por el delantero marroquí Youssef En-Nesyri en el once titular, mientras que dejó al nigeriano George Ilenikhena en el banquillo, en una decisión llamativa antes del inicio del partido.

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Alineación oficial del Al-Ittihad:

Portería: Predrag Rajković.

Defensa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Aidi.

Centro del campo: Mukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.

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