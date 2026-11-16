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Youri Tielemans ha defendido con firmeza al seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, después de que la selección belga se clasificara para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Pese a la contundente victoria por 4-1 sobre Italia, el centrocampista del Manchester United se sintió obligado a responder a las crecientes críticas por la tendencia del equipo a encajar goles en los primeros minutos.

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Los diablos rojos vuelven a remontar en Bruselas

Bélgica empezó perdiendo en el minuto 11 en el estadio Rey Balduino el domingo por la noche, cuando Pio Esposito remató un centro de Michael Kayode. Sin embargo, Maxim De Cuyper restableció rápidamente el empate con un disparo desde unos 5,5 metros ante Gianluigi Donnarumma. Era el segundo partido consecutivo en el que la selección anfitriona remontaba un marcador adverso temprano, tras la victoria del jueves por 2-1 sobre Turquía.

Nathan Ngoy puso después a Bélgica por delante antes de que Jeremy Doku regateara a dos defensas y batiera a su compañero en el Manchester City. Diego Morereira marcó el cuarto gol en un rápido contraataque para sentenciar el encuentro.

Italia desaprovechó una ocasión tardía de marcar el gol del honor cuando el guardameta Senne Lammens detuvo el penalti de Esposito. Con la victoria de Francia sobre Turquía, el equipo de Van Bommel aseguró el segundo puesto del Grupo A1.

Tielemans rechaza las acusaciones de falta de concentración al inicio

En declaraciones a la cadena local RTBF tras el pitido final, al jugador de 29 años le preguntaron si los goles encajados al principio de los dos partidos de noviembre apuntaban a una falta de concentración con el nuevo cuerpo técnico. Tielemans interrumpió de inmediato la pregunta para rechazar esa teoría.

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«No lo creo», dijo el jugador del Manchester United. «El comienzo de un partido nunca es fácil, pero después reaccionamos bien. No entramos en pánico. Tenemos la fortaleza de carácter y la confianza necesarias para volver a meternos en el partido».

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En respaldo al planteamiento de su entrenador, Tielemans añadió: «Entendimos bien lo que quería inculcarnos con esa intensidad y esas ganas de ir hacia delante».

Crece el impulso positivo con Van Bommel

La contundente actuación del domingo dio a Van Bommel su cuarta victoria en seis partidos desde que sustituyó a Rudi Garcia en el banquillo tras el Mundial de 2026. Tielemans destacó los progresos constantes del equipo durante los partidos internacionales.

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«Jugamos dos buenos partidos», explicó. «Mostramos nuestras cualidades al atacar y marcar goles. Progresamos de un partido a otro, algo importante como grupo. Ya lo demostramos en el Mundial. Ahora nos hemos clasificado para los cuartos de final».

La era Pochettino espera en Old Trafford

Tielemans regresa ahora a Carrington para preparar el duelo contra el Liverpool en Old Trafford el domingo 22 de noviembre. Será su primera oportunidad de trabajar con Mauricio Pochettino, próximo entrenador del Manchester United.

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El exentrenador del Tottenham y del Chelsea se hará cargo del Manchester United una vez concluya su labor con la selección de Estados Unidos. El equipo de Pochettino cerrará sus compromisos el miércoles ante Haití, al que se enfrentará en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF con una amplia ventaja de 6-0 en el marcador global.