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El centrocampista del Manchester United Youri Tielemans ha mostrado su pleno apoyo al cuestionado entrenador Michael Carrick en medio de las crecientes especulaciones sobre la continuidad del inglés en Old Trafford. El internacional belga también ha restado importancia a las recientes críticas públicas de sus compañeros de equipo Bruno Fernandes y Lisandro Martinez antes de la visita del sábado al Chelsea.

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El centrocampista belga respalda al entrenador cuestionado

Tielemans ha recalcado que el vestuario del United necesita «estabilidad» y no otro cambio de entrenador, pese a llevar ocho partidos sin ganar entre todas las competiciones. El centrocampista, que llegó procedente del Aston Villa en julio tras hablar con el entrenador, vio cómo el Manchester United sufría la semana pasada dos derrotas consecutivas por tres goles de diferencia. Esos resultados han dejado al club en el 16.º puesto de la Premier League, con siete puntos en ocho partidos.

La plantilla mantiene su confianza en el entrenador

La presión sobre el banquillo de Old Trafford se ha intensificado después de que el United perdiera dos de sus tres primeros partidos de la Champions League y quedara a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League. Sin embargo, Tielemans, que se trasladó a Mánchester en verano tras hablar directamente con Carrick, insistió en que destituir al excentrocampista solo agravaría la situación.

En una entrevista con TNT Sports, el belga declaró: «Vine aquí en parte por él, porque quería que estuviera aquí. Quería que ayudara al equipo. Así que estoy muy contento de que siga, y ninguno en el grupo queremos un cambio repentino. No queremos un gran cambio que altere las cosas más de lo que ya están. Solo necesitamos estabilidad, seguir trabajando duro, y la situación acabará cambiando».

El jugador de 29 años sostuvo que el entrenador sigue contando sin duda con el apoyo del vestuario pese a la pésima racha de este otoño y añadió: «Desde que llegué, siempre ha hecho su trabajo. Ha intentado implantar un sistema con el que todos nos sintamos cómodos. Me incorporé este verano porque me convenció para venir y ayudar al equipo. Solo puedo hablar bien de él, y todos en el vestuario dirían lo mismo. Tenemos que mantenernos unidos y darle la vuelta a esta situación».

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No obstante, las tensiones fuera del campo han agravado los problemas del United sobre el césped en las últimas semanas. Tras una derrota europea ante el Atlético de Madrid, el defensa Martinez reclamó públicamente una mayor inversión en la plantilla y «más de nuestro director técnico [Jason Wilcox]», antes de disculparse posteriormente.

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Solo una semana después, tras la contundente derrota del United por 4-1 ante el Como de Cesc Fabregas en la Champions League, el capitán del club, Fernandes, cuestionó el planteamiento del cuerpo técnico en declaraciones a TNT Sports: «Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre. A veces, cuando les dejas demasiado el balón a estos equipos, ganan confianza».

Las frustraciones internas reflejan el deseo de ganar

Fernandes se quedó después en el banquillo durante toda la derrota del domingo por 3-0 en casa ante el Bournemouth. Era la tercera vez en cuatro temporadas que el Bournemouth ganaba por ese resultado en Old Trafford, aunque Carrick confirmó el jueves que el centrocampista creativo portugués sigue «totalmente comprometido» y conservará la capitanía.

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Aunque reconoció que estas quejas deberían «quedarse dentro del grupo», Tielemans defendió la pasión de sus compañeros: «Cada uno es como es. Se trata de intentar expresarlo con el tono adecuado y en el momento oportuno. Obviamente, se ha hablado mucho de ello, así que no voy a profundizar mucho más. Pero demuestra que a todos nos importa. Todos queremos darle la vuelta a esto.

»Queremos ganar partidos. Todos somos ganadores y, cuando se acumula la frustración, puede haber palabras y opiniones diferentes, algo totalmente normal. Lo mejor es que se quede dentro del grupo».

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El centrocampista insistió en que «gran parte» de la culpa del mal momento del United recae en la plantilla y no en el cuerpo técnico: «No todo depende del entrenador. El entrenador está haciendo su trabajo. Nosotros, como jugadores, también tenemos que hacer el nuestro. Es cosa de ambas partes».

La afición de Old Trafford expresó una opinión similar tras la derrota del domingo ante el Bournemouth: los seguidores corearon el nombre de Carrick antes de abuchear a los jugadores una vez que el entrenador se había retirado por el túnel de vestuarios.

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Sobre la reacción de la grada, Tielemans dijo: «Entiendo [los abucheos], porque la afición es exigente. Ha vivido épocas muy buenas en el club y muchos éxitos. Es muy normal que exija; nosotros también nos exigimos mucho y, cuando los resultados son negativos, obviamente se frustra, pero nosotros también nos frustramos.

»Queremos ganar partidos y, obviamente, no es agradable oír abucheos cuando sales del campo, pero en ese momento están expresando su frustración, algo que tenemos que aceptar para seguir adelante juntos. Ojalá salgamos más fuertes que la semana pasada. Creo que fue una semana muy negativa para nosotros como jugadores y para el club, con dos derrotas. Queremos arreglar las cosas».

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Tielemans también señaló que, dado que solo seis equipos de la Premier League tienen peores registros defensivos esta temporada, la plantilla ha dedicado la semana a trabajar en el campo de entrenamiento para estar «tácticamente más compactos». Y concluyó: «Tenemos que asegurarnos de ser fuertes como grupo y de que nuestras cualidades individuales puedan salir a relucir con mucha más facilidad que en las últimas semanas».

La organización defensiva, a prueba ante el Chelsea

El United pondrá a prueba ese trabajo defensivo el sábado a mediodía, cuando visite Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea. Con el club peligrosamente cerca de la zona de descenso de la Premier League tras dos derrotas consecutivas por tres goles de diferencia, ofrecer una mejor actuación en el oeste de Londres es imprescindible para frenar su caída. Lograr un resultado positivo a domicilio también aliviaría la presión inmediata sobre la continuidad de Carrick.