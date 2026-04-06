Youri Mulder da un consejo a Koeman: «Este jugador sin experiencia internacional debe ir al Mundial con la selección holandesa, ¡tiene los mejores números!»

Debido a la grave lesión de ligamentos cruzados de Jerdy Schouten, se ha quedado libre inesperadamente una plaza en la convocatoria para el Mundial de la selección holandesa. En el programa «Rondo» de Ziggo Sport, Youri Mulder propone un nombre sorprendente.

Theo Janssen sugiere en primer lugar un nombre que ya ha salido a colación con frecuencia en las últimas semanas: Marten de Roon. «También hay que fijarse en un tipo concreto de jugador, ¿no? Schouten es un centrocampista muy fiable que siempre se preocupa por el equilibrio del equipo. Es un jugador que piensa principalmente cuando el balón está en manos del rival».

«No tenemos muchos de esos», afirma Janssen, quien considera que Schouten sí que va a ser una baja en la selección de la Oranje para el Mundial. «Además, es multifuncional, porque también puede jugar en defensa».

El Algemeen Dagblad ya informó el lunes que la selección holandesa está considerando seriamente el regreso de De Roon. «Koeman sabe de De Roon: está en forma, conoce al grupo, conoce la presión, conoce la dinámica de un Mundial. Y también estará ahí para el grupo como suplente. Su nombre ya ha salido a relucir en las últimas semanas en las reuniones habituales del cuerpo técnico de la selección holandesa».

Mulder está de acuerdo con Janssen, pero cree que el seleccionador también debería echar un vistazo a la Bundesliga. Allí juega, en el Hoffenheim, Wouter Burger, que esta temporada está llamando cada vez más la atención. Nunca antes había sido convocado para la selección holandesa, pero sí jugó en prácticamente todas las categorías inferiores de la selección.

«Lo está haciendo muy bien en el Hoffenheim», comienza Mulder. «Tiene las mejores estadísticas en cuanto a recuperaciones de balón… Hoy en día, la búsqueda de talentos se basa en gran medida en los datos. Pues bien, él tiene las mejores estadísticas. Por eso, Burger debería estar en la selección holandesa».