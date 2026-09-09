El analista de Ziggo Sport Youri Mulder no está nada satisfecho con el gol anulado a Nacho Ferri durante el FC Barcelona - Feyenoord (5-1). El tanto del español fue invalidado porque Gjivai Zechiël estaba en fuera de juego por muy poco instantes antes. Mulder espera que se modifique la regla del fuera de juego.

«Me parece ridículo», arranca Mulder sobre la acción de fuera de juego de Zechiël. «Esto es simplemente ridículo. Esa diferencia tan pequeña, con un solo dedo del pie en fuera de juego, y que por eso se anule un gol...»

«¿Dónde está Marco van Basten? Con su muy buena teoría, que según creo también comparte Arsène Wenger». Van Basten lleva años siendo un gran detractor de la regla del fuera de juego, que preferiría ver abolida por completo.

Van Basten también es partidario de la nueva regla propuesta por Wenger, según la cual solo habría fuera de juego si todo el cuerpo del atacante estuviera por delante del último defensor del rival.

«Entonces también puedes tener ese dedo del pie que aún cuelga justo detrás, eso también pasaría, solo que tendrías muchas más ocasiones, posibilidades y goles», señaló Mulder.

Wenger, director de desarrollo del fútbol en la FIFA, quiere sacar adelante su idea y ya consiguió que competiciones juveniles italianas y suecas experimentaran con ella. La nueva regla también fue probada en la Premier League canadiense.

Queda por ver si la propuesta de Wenger se convierte en el nuevo estándar en Europa. El francés ya se topó antes este año con la negativa de la UEFA, antes de presentar su propuesta a la federación canadiense de fútbol. Demasiados pocos oficiales de la UEFA respaldaban la idea de Wenger.



