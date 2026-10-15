Youri Baas sorprende al entrevistador tras la derrota del Ajax: «Eso son palabras mayores, si dices eso»

El Ajax perdió el jueves ante el Hajduk Split en la Conference League (2-1). Tras el partido, Youri Baas explicó ante las cámaras de Ziggo Sport que a su equipo le faltó actitud en la primera parte. Su respuesta sorprendió al periodista Wytse van der Goot.

«Creo que empezamos realmente mal la primera parte», dijo Baas a Van der Goot. «Nos faltaron intensidad, capacidad en los duelos y calidad con el balón. En la segunda parte empiezas a apretar más, pero en la primera dejamos escapar el partido».

El juego del Ajax dejó mucho que desear y, con la derrota, el equipo ha comenzado mal su andadura en la fase de liga de la Conference League. «Queremos más», afirmó Baas. «Si hablamos de la primera parte, de la intensidad, eso nunca debería fallar».

«Tuve la sensación de que nos superaron en los desplazamientos y en los duelos. Creo que eso resume la primera parte», explicó Baas, para quien faltaron «colocación, carreras, movimiento y ganas de ganar los duelos».

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Sus palabras sorprendieron a Van der Goot. «Es mucho decir». Baas respondió: «Esa fue la sensación que tuve en la primera parte. Por supuesto, es un estadio ruidoso y la afición los empuja. Ellos fueron con todo y nosotros no pudimos igualarlos, sobre todo en la primera parte».

Después le preguntaron a Baas por el 2-1. «Todavía no he vuelto a ver el gol, pero él (Jofre Torrents, N. de la R.) recorta hacia dentro y quiere devolverme el balón, pero yo tenía a alguien a mi espalda». ¿Tuvo algo que ver en el error que Torrents y Baas no estén acostumbrados a jugar juntos? «No lo sé. Son acciones individuales que ocurren en todo el campo».

«Pero sí, es una lástima que ocurra atrás, en nuestra zona», continuó el defensa, que no cree que esta derrota afecte a la confianza del equipo. «Sabemos lo que podemos hacer y dónde estamos». ¿Dónde está el Ajax? «Todavía no estamos donde queremos estar», respondió Baas, que la próxima semana afrontará los partidos contra el FC Groningen (fuera) y el Atalanta (en casa).



