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Youri Baas aún puede salir del Ajax: el primer club muestra interés

Fichajes
Ajax

El Eintracht Frankfurt está interesado en los servicios de Youri Baas, según informa el especialista del Eintracht Christopher Michel. El club busca con insistencia refuerzos para la defensa.

El entrenador del Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, cuenta actualmente con solo cuatro centrales en forma, de los cuales dos aún son demasiado jóvenes para jugar de inicio y el internacional belga Arthur Theate probablemente todavía será traspasado.

Por ello, el club está buscando refuerzos para la defensa. En la última semana del periodo de fichajes, el club quiere incorporar en cualquier caso a un defensa, y Baas ocupa un lugar destacado en la lista.

El jugador del Ajax está considerado una opción interesante porque puede desempeñarse tanto de lateral izquierdo como de central.

El zaguero de 23 años está teniendo hasta ahora un papel más discreto esta temporada que en las dos anteriores, en las que fue uno de los pilares del Ajax.

En Europa, el entrenador Míchel prefiere cada vez a Daley Blind. Baas declaró en una entrevista con Voetbal International que no está contento con su situación actual en Ámsterdam.

Baas tiene contrato en Ámsterdam hasta mediados de 2028. Según Transfermarkt, su valor es de veinte millones de euros.

Si Baas se marcha al Eintracht, no disputará competiciones europeas, ya que el Eintracht fue octavo la pasada temporada en la Bundesliga.

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