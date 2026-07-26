El futuro del delantero germano-marroquí Younes Ebnoutalib a nivel internacional sigue generando numerosos interrogantes, después de que confirmara que aún no ha tomado su decisión definitiva sobre la selección que representará, ante la persistente posibilidad de vestir la camiseta de Marruecos o de Alemania durante la próxima etapa.

Las declaraciones del delantero del Eintracht Frankfurt se produjeron al margen de la concentración de preparación del equipo en la ciudad de Grassau, donde habló con franqueza sobre su futuro internacional y reveló los entresijos de sus contactos previos con la Federación Real Marroquí de Fútbol, además de comentar la posibilidad de representar a la selección alemana.

Younes Ebnoutalib afirmó que no ha tomado su decisión definitiva sobre la selección que representará en el futuro, señalando que sigue abierto a representar tanto a Marruecos como a Alemania.

Ebnoutalib declaró, en unas palabras recogidas por el sitio "Foot Africa": "Está claro que jugar con la selección nacional es uno de mis objetivos. Estoy abierto a representar a Marruecos o a Alemania".

El delantero del Eintracht Frankfurt reconoció que sintió una gran decepción tras no ser incluido en la lista de la selección marroquí que participará en el Mundial 2026, explicando que creía que su nivel le hacía merecedor de estar con Marruecos.

Y añadió: "Sentí decepción, pero respeto esa decisión. Me alegré mucho por Ayoub Amimouni. No puedo cambiar lo que ha pasado, y veremos lo que nos depara el futuro".

Ebnoutalib reveló que había estado en contacto con la Federación Real Marroquí de Fútbol durante los últimos años, pero que esos contactos se interrumpieron después de que atravesara la experiencia de jugar en la segunda división, y luego en la tercera división de Alemania.

Younes Ebnoutalib apuntó que este retroceso en su trayectoria futbolística fue la causa de la interrupción de las conversaciones sobre su incorporación a la selección marroquí.

Sobre la posibilidad de recibir una convocatoria de la selección alemana, que dirige actualmente Jürgen Klopp, Ebnoutalib aseguró que no dudaría en aceptarla. Así lo expresó al término de sus declaraciones: "Por supuesto que aceptaría la convocatoria. ¿Quién podría rechazarla?".