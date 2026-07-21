Una fuerte oleada de críticas empujó a la creadora de contenido española Inés García, novia de la estrella del Barcelona Lamine Yamal, a publicar un extenso comunicado en la plataforma "X" para defenderse después de que circularan imágenes y vídeos de las celebraciones de la selección española por el título del Mundial 2026 en los que se veía cómo el jugador la ignoraba, lo que desató amplias especulaciones sobre la ruptura de su relación.

Los usuarios de la plataforma "X" compartieron ampliamente imágenes de las celebraciones oficiales de la selección española en Madrid, en las que aparecía Lamine Yamal prestando apenas atención a su novia influencer, residente en Sevilla, lo que llevó a miles de personas a comentar que la relación entre ambos estaba a punto de romperse, en medio de mensajes de odio e insultos que algunos dirigieron a la joven.

Inés, que mantiene una relación con la estrella del Barcelona desde hace oficialmente más de 3 meses, pese a reconocer que "nuestra relación es mucho más larga de lo que imagináis", sintió la necesidad de responder al feroz ataque que sufrió, por lo que publicó un emotivo comunicado a través de su cuenta personal que comenzó diciendo: "Nunca imaginé que compartir algo tan simple como esto se convertiría en todo esto".

Y añadió la creadora de contenido: "Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento mostrarme fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay una persona que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser una persona por el simple hecho de estar en una relación sentimental".

Inés quiso aclarar la diferencia entre la crítica constructiva y la ofensa deliberada, diciendo: "Entiendo la crítica constructiva, pero hay una enorme diferencia entre expresar una opinión y perder el tiempo humillando, insultando o deseando el mal a una persona a la que no conocéis", subrayando que no hace daño a Lamine Yamal porque "no le he quitado nada a nadie, yo solo vivo mi vida".

La influencer española instó a sus seguidores a la empatía y la humanidad, diciendo: "Recordad antes de escribir cualquier comentario que hay otra persona al otro lado de la pantalla que tiene familia, amigos, miedos y sentimientos. No sabéis cómo pueden afectarle vuestras palabras".

Y añadió con un tono emotivo: "Soy una mujer con sentimientos, y tengo una familia que también lee estas cosas, y tengo días buenos y otros malos, como cualquier otra persona. No intento convencer a nadie de que me quiera, todo lo que pido es un poco de empatía, un poco de humanidad, porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio".

Inés concluyó su comunicado expresando su esperanza de que "internet deje algún día de ser un lugar donde se celebra la crueldad", afirmando que su único objetivo es "compartir pequeños detalles de mi vida sin intención de hacer daño ni molestar a nadie", y finalizó diciendo: "Todos intentamos vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Espero que siempre elijamos la compasión antes que el odio".