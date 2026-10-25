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Julián Álvarez pidió disculpas públicamente y de corazón a la afición del Atlético de Madrid tras lograr una victoria vital por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña el sábado. El delantero argentino abordó directamente su polémico deseo de fichar por el Barcelona, con la esperanza de recomponer por fin su deteriorada relación con los aficionados del Metropolitano.

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Alvarez marca en una victoria por la mínima

Alvarez marcó un gol decisivo y ofreció al Atlético unas disculpas largamente esperadas el sábado. El delantero argentino selló una importante victoria por 1-0 ante el Deportivo La Coruña, prolongó su buena racha goleadora y aseguró tres puntos fundamentales. Fue su segundo gol en otros tantos partidos. El trabajado triunfo dejó al club a solo dos puntos del Barcelona, actual líder de la Liga.

Sin embargo, lo que ocurrió inmediatamente después del partido quedó eclipsado por la entrevista televisiva del delantero. Alvarez aprovechó la ocasión para dirigirse directamente a la afición tras un periodo muy convulso en la capital española.

El delantero pide perdón a la afición

La relación entre Alvarez y la afición del Metropolitano se había deteriorado considerablemente en los últimos meses. A raíz de sus declaraciones fuera del campo, el talentoso atacante había recibido abucheos con regularidad en los partidos en casa durante el inicio de esta temporada. Después de que un sector de la afición le dedicara por fin una ovación en pie tras su último gol de la victoria, el delantero pidió perdón públicamente.

«Quiero pedir disculpas a nuestra afición por lo que dije en el Mundial; fue un error por cómo lo dije y por el momento en que lo hice», declaró Alvarez a Movistar+. «Entiendo por qué está enfadada la afición. Si yo fuera aficionado, también lo estaría. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo me han apoyado desde que llegué».

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El culebrón de su fichaje por el Barcelona genera tensión

La tensión que aún persiste tiene su origen en unas declaraciones que Alvarez hizo mientras estaba concentrado con su selección durante el Mundial de 2026. El delantero afirmó públicamente que deseaba con todas sus fuerzas cumplir su sueño de jugar en el Barcelona.

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Esta polémica confesión desencadenó una larga disputa por su traspaso que se prolongó durante la pretemporada y dominó todo el mercado de verano. El Atlético se negó rotundamente a vender a su delantero estrella a un rival directo, lo que le obligó a permanecer en el club. Ahora, Alvarez está decidido a recomponer la relación y seguir adelante.

«Espero que, con trabajo y humildad, pueda darle la vuelta a esta situación», añadió. «Me he encontrado mejor en los últimos partidos, tanto físicamente como con el balón. Quiero ayudar al equipo y dar lo mejor de mí».

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El Atlético, pendiente del próximo clásico

Tras la importante victoria ante el Deportivo, el Atlético ocupa la segunda posición con 25 puntos. Está bien situado para luchar por el título de Liga y tratar de superar a los actuales líderes.

El Atlético estará ahora muy pendiente del importante partido de Liga del domingo en el Camp Nou. El Real Madrid, tercero con 21 puntos, visita al Barcelona en el esperado primer clásico de la temporada.