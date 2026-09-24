Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, no esperó a las elecciones de los expertos para decidir la batalla del Balón de Oro, sino que decidió resolverla con una declaración incendiaria que encenderá la polémica en Europa.

En un momento en el que se intensifica la pugna por el galardón individual más preciado, la joya del Barcelona salió con la confianza de los grandes para decirlo sin rodeos: pocos son los que juegan al fútbol como yo lo juego, y el Balón de Oro debe ir para quien entretiene a la afición.

El extremo del Barcelona y de la selección de España, Lamine Yamal (19 años), renovó su clara aspiración a ganar el Balón de Oro de este año, en una nueva entrevista con una cadena española, pocos días antes de la esperada gala.

Yamal es considerado uno de los principales candidatos a hacerse con el galardón, que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium, en medio de una feroz competencia durante el actual parón internacional.

"Yo soy el diferente"

Al ser preguntado por la razón de su merecimiento del premio, durante una entrevista con la red de canales española "Teledeporte", recogida por "Mundo Deportivo", Lamine no dudó en responder con una llamativa confianza, poniendo el disfrute como primer criterio para la coronación.

Yamal dijo: "Se debe a mi estilo de juego y a mi personalidad en este momento en el fútbol europeo, y porque Messi seguirá siempre presente y la gente disfrutará viéndole, hay pocos jugadores que jueguen como yo, que te hagan disfrutar del juego de esta manera, y yo lo siento así".

Y añadió: "Ese es mi objetivo, por eso Neymar fue mi referente, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador, al jugador que más disfrutas viendo, al jugador diferencial. Eso es lo que me distingue".

Las declaraciones de Yamal, que vinculan el disfrute con el merecimiento, vinieron a confirmar la filosofía que abraza la joven estrella, en la que considera que el Balón de Oro no es solo cifras y goles, sino la capacidad de entretener al mundo.









Consenso en el Barcelona y en España

La candidatura de Yamal no nació solo de su confianza en sí mismo, sino que goza de un amplio respaldo dentro del vestuario del Barcelona y de la selección española. De Raphinha a Rodri, pasando por las recientes declaraciones de Anthony Gordon y Nico Williams, todos coinciden en que el dueño de la camiseta número 10 del Barcelona es el más merecedor del premio este año.

La votación para el galardón se cierra el próximo lunes 28 de septiembre, por lo que Yamal intentará dejar su última huella en el esperado enfrentamiento del próximo sábado ante Inglaterra en el estadio de Wembley.









Y aunque este partido, en teoría, no debería computarse dentro de los criterios del premio, que se contabilizan hasta la final del Mundial, la experiencia ha demostrado que las últimas impresiones suelen ser decisivas en la mente de los votantes antes de emitir sus votos.



