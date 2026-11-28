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La derrota del Real Madrid ante el Alavés por 1-2 en el Santiago Bernabéu se convirtió en una noche de críticas y polémica después de que José Mourinho rompiera su silencio tras el partido. El técnico atacó al árbitro Soto Grado y desveló los entresijos del cambio de Arda Güler y de la decisión de mantener a Vinícius Júnior, antes de asumir su responsabilidad en la derrota y reconocer que a su equipo le faltaron chispa y capacidad para superar la defensa rival.

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Durante la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho defendió sus decisiones técnicas y explicó que el planteamiento del rival le obligó a buscar soluciones distintas. Su equipo se enfrentó a un conjunto que no pretendía tanto tener el balón como apostar por las transiciones ofensivas directas, lo que complicó al Real Madrid la llegada al área y le privó de los espacios que suele aprovechar ante otros rivales.

El entrenador portugués explicó que la falta de presencia ofensiva suficiente en el área del Alavés le llevó a pensar en dar entrada a Espi, como una opción capaz de resolver ese problema. También desveló que, a la hora de hacer el cambio, dudó entre Arda Güler y Vinícius, y señaló que la gran similitud entre los papeles de Arda y Bernardo Silva le hizo preferir mantener al brasileño, al considerar que el turco y el portugués podían desempeñar la misma función ante la ausencia de espacios.

Al explicar por qué no hizo más cambios, Mourinho admitió que los jugadores del Real Madrid no mostraron la intensidad necesaria, pero no quiso dar entrada a muchos suplentes de golpe por miedo a que eso afectara negativamente al equilibrio y a la estructura del equipo sobre el terreno de juego.

Aseguró que no quería introducir modificaciones drásticas en la distribución de los jugadores, pese a tener la sensación de que al equipo le faltó la energía necesaria para afrontar el desarrollo del encuentro, algo que requiere un análisis minucioso tras volver a ver el partido varias veces.

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En cuanto al arbitraje, Mourinho dirigió críticas claras al colegiado del encuentro, al considerar que fue permisivo con las faltas y con la pérdida de tiempo. Además, protestó por que no se aplicara la norma que obliga a mostrar la tarjeta roja directa cuando un miembro del banquillo lanza un balón al terreno de juego, y recalcó que la situación se repitió dos veces.

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El técnico portugués continuó su ofensiva contra el árbitro al recordar que expulsó a Mbappé en una temporada anterior, después a Vinícius y finalmente a Bellingham, e ironizó con la posibilidad de que Courtois sea su víctima la próxima temporada. Consideró que al colegiado le gusta exhibir su poder y mostrarse como un «monstruo», aunque al mismo tiempo afirmó que su equipo no perdió por el arbitraje, sino por sus propios errores.

Mourinho se refirió también a la expulsión de Jude Bellingham y explicó que, desde su posición en el banquillo, creyó que el jugador había sufrido una zancadilla merecedora de penalti, sobre todo después de que el propio Bellingham se lo dijera, lo que le llevó a creer la versión de su futbolista. Sin embargo, procuró al mismo tiempo no responsabilizar al árbitro de la derrota.

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Para cerrar su intervención, Mourinho no se mostró molesto por el enfado de Arda Güler tras ser sustituido, sino que lo consideró algo positivo que refleja las ganas del jugador de participar, y afirmó que le gusta contar con futbolistas que se molestan al abandonar el campo.

Asimismo, rechazó convertir la reacción de la afición hacia Vinícius en el centro del debate, al considerar que el jugador no rindió de forma distinta al resto de sus compañeros y que la responsabilidad de la derrota recae sobre él como entrenador, y no sobre un jugador concreto. Por último, insistió en que necesita revisar el partido una y otra vez para encontrar respuestas claras sobre las causas de la derrota.