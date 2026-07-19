«¡Yo soy el verdadero héroe!». Trump rechaza la petición de Rodri y se impone en la foto

La ceremonia de coronación de España como campeona del Mundial 2026 se tornó tensa y embarazosa. Rodri, capitán de la selección, pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que retirara al presidente estadounidense Donald Trump de la foto conmemorativa, en un hecho sin precedentes que desató polémica.

Su presencia en la foto generó tensión, pues los jugadores y el cuerpo técnico deseaban una imagen sin figuras políticas.

Trump asistió a la celebración, entregó el trofeo y las medallas tras la final 1-0 contra Argentina en el «MetLife Stadium» de Nueva Jersey, y luego intentó sumarse a la foto oficial.

En un momento no captado por las cámaras, Rodri, Balón de Oro del torneo, habló con Infantino para que retirara a Trump y la foto se limitara a jugadores y cuerpo técnico, deseosos de conservar ese instante para sí.

A pesar de la petición, Trump posó finalmente con los campeones en la foto final.

Este incidente se suma a la entrega previa del trofeo a Trump en las gradas, otra desviación del protocolo en la ceremonia de clausura.