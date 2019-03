"Yo no he cambiado el verso": Rueda aclara el tema del recambio en la Selección

El técnico de La Roja además despejó las dudas sobre su continuidad, defendió su cambio de esquema y analizó el 1-1 ante Estados Unidos en Houston.

El técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, enfrentó los micrófonos tras el empate 1-1 frente a Estados Unidos en el amistoso que cierra la fecha FIFA. El entrenador caleño, de forma particular, aclaró un punto que viene siendo habitual en su proceso: el tema del recambio.

“En ningún momento hablé de ese tema. En ese momento, la gente quería borrón y cuenta nueva, porque no se había logrado la clasificación”, dijo, luego de sacar su celular y mostrar un audio de su presentación para reafirmar sus dichos. “No sé por qué dicen que me piso la cola o que cambié el verso. Yo no he cambiado el verso”, dijo enfático ante los medios.

“A mí me ha extrañado mucho, a los periodistas le he escuchado mucho el concepto del recambio. Si algo me ilusionaba de venir a era porque vi jugar al equipo y lo enfrenté. Siempre lo admiré, el tema del recambio ustedes, los periodistas, lo pusieron. Después de no ir al mundial querían sacar a todos“.

Al mismo tiempo que despejó las dudas sobre su continuidad pese a que registra un 44,4% de rendimiento tras sus primeros doce partidos al mando de La Roja.

“Yo sé que antes de que se diera la elección de (Sebastián) Moreno, fue y me pidió que siguiéramos. Lo mismo me manifestó don Arturo (Salah), cuando me dijo que tomó la decisión de no continuar. Lo mismo el ingeniero Andrés Fazio. Esto es de ganárselo en la cancha. Toda la directiva estuvo en el camarín saludando y felicitando al grupo. No hay nada pendiente con los dirigentes. Ellos quieren que sigamos”, enfatizó.

LO QUE SIGUE PARA LA SELECCIÓN CHILENA

El artículo sigue a continuación

“Yo sabía a lo que venía, que venía a un desafío altísimo, grande, muy difícil. No va a ser fácil. Todas las ópticas son respetables. Hay gustos, afinidades y pasiones. Todos los hinchas de la U me piden a Marcelo Díaz, pero sé que ellos son hinchas y yo soy entrenador. Yo tengo que buscar un complemento… Hay un desespero por ganar y es normal, porque esta Selección acostumbró a todo el mundo a ser ganador. Ese atropello nos hace daño. Tenemos que jugar a partir de esos conceptos”, admitió.

Por otra parte, valoró la mejora en el juego. “En mi charla traté de ser lo más equilibrado posible, les pedí que jugaran. Si ganamos bien y si no, no. Que luchen por ganar. Si jugamos bien lo vamos a lograr. Todo el grupo estaba en esa línea, querían brindarse por sus familias y la afición, pero no lo pudimos lograr. Queda esa espina, que hicimos dos partidos buenos, pero no pudimos ganar”, añadió.

Finalmente, defendió el cambio de esquema ante los norteamericanos. “Es algo que veníamos proyectado desde hace semanas, no muchos de ellos juegan con este sistema en sus clubes. Isla y Gonzalo juegan más así. Viendo eso pensé que era una buena alternativa, más sabiendo que habíamos perdido los extremos. Había que compensar un poco. La idea era que Diego y Arturo acompañaran a Castillo. Nos sigue costando profundizar, pasa muchas veces por el concepto. A veces queremos ser muy precisos, nos falta verticalizar, jugar al espacio”, cerró.