Vincent Garcia es el redactor jefe del diario deportivo francés que tradicionalmente organiza la entrega del Balón de Oro. En la gala celebrada el lunes en Londres, el delantero del Bayern recibió el galardón por primera vez en su carrera tras imponerse por un margen mínimo a Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (FC Barcelona).

En una entrevista con el diario deportivo L'Équipe, Garcia explicó por qué, a su juicio, los jugadores del Paris Saint-Germain no obtuvieron mejores resultados, pese a que el equipo de Luis Enrique defendió el título de la Liga de Campeones la temporada pasada y volvió a ganar así la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

Tres jugadores del PSG acabaron entre los diez primeros: el ganador del año anterior, Ousmane Dembélé, fue séptimo; Khvicha Kvaratskhelia terminó justo por delante de él, en sexta posición, y Fabián Ruiz fue décimo. Así, ningún jugador del conjunto parisino entró entre los cinco primeros.

¿Qué hizo mal el PSG, según el responsable del Balón de Oro?

«Creo que la comunicación del PSG no fue del todo clara. Primero promocionaron a sus tres jugadores y después solo a dos», dijo Garcia. «No es mi trabajo, porque yo no hago marketing, pero habría sido mejor destacar a un solo jugador. Yo habría apostado por uno, y ese habría sido el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé», añadió. En su opinión, las estrellas del PSG acabaron restándose votos entre sí.

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En contraste con los parisinos, Garcia elogió expresamente los esfuerzos de Kylian Mbappé y el Real Madrid. El delantero acabó perdiendo por poco ante Kane. «Creo que Mbappé hizo una campaña realmente buena. Presentó buenos argumentos y transmitió bien su mensaje a la gente, también a quienes tenían derecho a voto», afirmó el redactor jefe.

Los resultados detallados, quién votó a quién y cuántos votos recibió cada jugador no se publicarán hasta el sábado, cuando salga el próximo número de France Football.