Yimmy Cuéllar, nuevo portero de Alianza: “Siempre había esperado esta oportunidad en mi carrera”

El portero salvadoreño sabe que tiene esta gran oportunidad que ha esperado.

Yimmy Cuéllar tendrá que asumir el trabajo en la portería del Alianza, ante la salida de Rafael García. La dirigencia paquiderma decidió no buscar un portero de mayor jerarquía y definió darle esta responsabilidad al salvadoreño, quien es un jugador formado en la casa.



En declaraciones al Grupo Dutriz, el guardameta dijo: “Creo que tengo una buena edad, ahora se viene esta oportunidad que siempre la había esperado en mi carrera y creeme que aunque la gente piense que no, yo el que más quiere que el torneo se de porque no quiero dejar pasar esta oportunidad”.



Cuéllar, contó cómo se mantiene activo en : “Entreno, pero no mucho porque estoy trabajando, hay días que salgo cansado del trabajo y no voy a entrenar, pero cuando puedo siempre voy y en los fines de semana juego partidos en diferentes torneos que hay en Estados Unidos, donde ya hay más libertad que en El Salvador”.