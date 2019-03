Yerry Mina volvió a la cancha: jugó 15 minutos ante Newcastle

Llegan buenas noticias desde Inglaterra a cuenta de Yerry Mina, quien superó por completo sus molestias físicas, de las que no se supo mucho por el hermetismo de Everton, y regresó al campo de juego tras varias semanas de baja.

Después de 42 días, el central reapareció con el Everton durante el partido como visitante ante el Newcastle. Mina ingresó al minuto 74 en lugar de Richarlison, cuando los 'Toffees' ganaban parcialmente 2-1. Luego los locales encontraron la remontada 3-2 con un doblete de Ayoze Pérez, que deja un sinsabor en la reaparición del colombiano.

🔄 | Marco makes his first change of the afternoon, with the away end singing @richarlison97's name as he goes off.



Go on, Yerry! #EFCawayday pic.twitter.com/MS1MXEfBSp