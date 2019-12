Yerry Mina cierra el año como suplente en el Everton de Ancelotti

La Premier League juega su última fecha del año, siendo el encuentro entre Newcastle y uno de los que abre la jornada 20 del campeonato.

Ya con Carlo Ancelotti en propiedad, el cuadro azul de presenta varios cambios tanto en esquema como en nombres para la visita a St. James Park, siendo Yerry Mina uno de los ausentes.

'Carletto' apuesta por una línea de cuatro defensores con Keane y Holgate en el centro, dejando a Mina al margen. Sin embargo, otra posible lectura para las modificaciones, puede estar en el calendario venidero para los Toffees: , por Liga el 1 de enero y Liverpool por la Copa FA el día 5 del mismo mes.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️ 5️⃣ changes 🔝 Kean starts alongside DCL ↪️ Baines, Keane, Davies & Walcott also return #NEWEVE pic.twitter.com/vO17E0AiO4

La suplencia del defensor de la Selección se da justo después que la cuenta oficial del club resaltara su buen rendimiento en la victoria 1-0 ante del pasado jueves. Allí, Mina completó exitosamente el 86% de sus pases y ganó 10 duelos.

⛔️ | Back-to-back clean sheets and giving up no shots on target during #EVEBUR...



YERRY CHRISTMAS! ✊ pic.twitter.com/UKI57nDDgr