La estrella del Manchester City y de Costa de Marfil, Yaya Touré, elogió lo que denominó la "nueva era" de los entrenadores africanos, ya que esta noche se convertirá en el primer técnico del continente africano en dirigir a un equipo en la Liga de Campeones de Europa.

El exjugador del Barcelona y del Manchester City dirigirá al Slovan Bratislava contra el Paris Saint-Germain en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Touré, de 43 años, dejó su puesto como entrenador asistente de la selección de Arabia Saudí antes de asumir la dirección del Bratislava, campeón de la liga local en las últimas 8 temporadas, el pasado mes de julio.

Después dirigió al Slovan a través de tres rondas clasificatorias para asegurar un lugar en la fase de liga de la Liga de Campeones.

Ningún entrenador africano había dirigido antes a un equipo en la Liga de Campeones de Europa, pese a que existen ejemplos de entrenadores europeos nacidos en África que dirigieron equipos en este torneo, como el dúo portugués Carlos Queiroz y Paulo Fonseca, nacido en Mozambique, mientras que el francés Jean Tigana nació en Bamako.

Es algo un poco extraño

Touré dijo en la víspera del partido: "Es cierto que la situación parece algo extraña, pero a nivel personal es algo realmente maravilloso. Se trata de una nueva era importante. Podemos decir que las cosas están cambiando ahora y avanzando hacia adelante".

Y añadió: "Hay personas que tienen el valor suficiente para contratar a entrenadores jóvenes, entusiasmados por trabajar, que desean impulsar las cosas hacia adelante de forma positiva", según recogió el sitio web Yahoo Sport.

Touré agradeció a la directiva del club, incluido el exdelantero de Eslovaquia Robert Vittek como director deportivo, por brindarle esta oportunidad, "porque no es fácil. Es muy difícil para nosotros. Tenemos que trabajar dos o tres veces más duro" para conseguir una oportunidad así.

Enfrentarse a Enrique

Touré, que disputó 97 partidos internacionales, formó parte del Barcelona bajo el mando de Pep Guardiola, que ganó el título de la Liga de Campeones de Europa en 2009.

Su nuevo equipo ganó sus primeros 4 partidos en la liga local esta temporada, pero perdió dos encuentros consecutivos antes de su viaje a París. Aun así, insiste en que no hay presión sobre el Slovan —que perdió todos sus 8 partidos en su última aparición en la fase de liga hace dos años— al enfrentarse al equipo de Luis Enrique, bicampeón consecutivo del título.

Y afirmó: "Es un verdadero placer. Luis Enrique es un gran entrenador y uno de los mejores técnicos de la actualidad. Por eso, jugar contra su equipo es un placer en sí mismo".