Yaya Touré debutará en la Liga de Campeones en su primer trabajo como entrenador

Yaya Touré, de 43 años, será el nuevo entrenador del Slovan de Bratislava, según Sky Sports.

Tras retirarse como jugador en 2019, ha ejercido como asistente en varios clubes, incluido el cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección de Arabia Saudí, hasta octubre de 2024.

Desde entonces esperaba su primera oportunidad como entrenador principal, y ahora la ha conseguido. En el Slovan Bratislava eslovaco, el excentrocampista dirigirá al primer equipo.

Como campeón, el club accede directamente a la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones.

Su objetivo será mantener el dominio local: desde la 2018/19 el título es suyo y ya suma 25 ligas, récord en Eslovaquia.

Como jugador, se consagró en el FC Barcelona (2007-2010), donde fue pieza clave en el centro del campo y conquistó la Liga de Campeones 2009, formando parte del equipo que logró el sextete.

En 2010 fichó por el Manchester City, donde se convirtió en un icono y en uno de los mejores centrocampistas de su generación, y en ocho temporadas lideró la conquista de varios títulos nacionales, incluido el primer título de la Premier League del City en 44 años. En 2019 colgó las botas y comenzó su carrera como entrenador.