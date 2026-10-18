¿Yassine Bounou al River Plate?: un sueño marroquí que se acercó a la realidad

El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al Hilal saudí, ha vuelto al centro de las especulaciones sobre su futuro después de que su nombre se vinculara a un posible traspaso al River Plate argentino, ante las previsiones de la salida del portero Santiago Beltrán hacia Europa, lo que podría llevar al club argentino a buscar un guardameta con la experiencia necesaria para proteger su portería en la próxima etapa.

El periodista Peter Coates afirmó, en declaraciones al programa "En la portería", que River Plate podría apostar por la contratación de un portero de gran experiencia, y señaló que Bounou representa una de las opciones adecuadas, aunque descartó que el club argentino esté dispuesto a desembolsar una cifra elevada para cerrar la operación.

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Coates añadió que las informaciones que circulan sobre el traspaso del guardameta marroquí siguen siendo contradictorias, ya que algunas versiones hablan de que River Plate ha alcanzado un acuerdo con Bounou, mientras que otras apuntan a que el portero no es más que uno de los nombres que están sobre la mesa del club, dentro de una lista que incluye tres o cuatro opciones.

El periodista insistió en que hablar de un acuerdo definitivo entre ambas partes sigue perteneciendo al terreno de las especulaciones, y subrayó que la información que circula no ofrece hasta ahora ninguna prueba concluyente de que el traspaso de Bounou al club argentino esté cerca, lo que deja su futuro abierto a más de una posibilidad.

Bounou cuenta con una amplia experiencia a nivel internacional y europeo, y además ha ofrecido actuaciones destacadas con el Al Hilal desde su llegada, lo que lo convierte en una opción atractiva para un club que busca un portero capaz de soportar la presión y competir por títulos.

Pero el cierre de cualquier operación seguirá dependiendo de la postura del Al Hilal, del coste económico que pueda suponer y del grado de seriedad del interés de River Plate en contar con sus servicios.

Así, el nombre de Bounou permanece presente en los planes del club argentino, sin que exista confirmación oficial sobre un acuerdo entre ambas partes.

Y a la espera de lo que ocurra con el futuro de Santiago Beltrán, en el próximo periodo podrían aclararse los movimientos de River Plate en el puesto de portero y si el guardameta marroquí pasará de ser una simple opción planteada a un objetivo real para el club.