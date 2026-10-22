Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero del Real Madrid Yan Diomande admitió que disfrutó mucho de su reencuentro con el RB Leipzig tras salir del banquillo y marcar un gol sensacional contra su antiguo equipo. El joven atacante puso el broche final a una actuación dominante en la Champions League, en la que el Real Madrid se impuso con comodidad.

Anuncios

Diomande culmina la exhibición del Madrid

El Madrid prolongó su marcha imparable por la fase de grupos de la Champions League con una contundente victoria por 4-1 ante el Leipzig el miércoles por la noche. Aunque figuras consolidadas como Kylian Mbappe y Arda Guler también marcaron, la noche fue de Diomande, que entró como suplente en la segunda parte y castigó a su antiguo club. El equipo alemán había amagado con una remontada cuando T. Gomis puso el 3-1, pero el gol de Diomande en los últimos minutos acabó con cualquier esperanza de reacción de los visitantes.

El gol del delantero fue una muestra de calidad técnica que ilustró por qué el gigante español tenía tanto interés en ficharlo procedente de la Bundesliga. Ante un balón difícil en los últimos minutos, combinó potencia y precisión para batir al portero y marcar el cuarto gol del equipo de Jose Mourinho. Fue una definición certera que reflejó la superioridad del Madrid durante los noventa minutos en el Bernabéu y dejó al conjunto visitante sin apenas respuestas ante la variedad de recursos ofensivos del vigente campeón.

La precisión técnica de la volea

Getty Images

La jugada exigió una decisión en una fracción de segundo: Diomande tuvo que calcular la trayectoria de un balón que botaba mientras la defensa del Leipzig le presionaba. En lugar de controlarlo para acomodárselo, optó por una solución más ambiciosa que le salió a la perfección. La audacia del remate puso de manifiesto la confianza que atraviesa el joven atacante mientras se hace un hueco importante en una plantilla del Madrid repleta de estrellas.

«Mi gol no era fácil de marcar, desde luego, pero es bonito de ver. Me salió bien. Tenía que decidir si controlar el balón o probar suerte con una volea. Me alegro de que la volea saliera así», explicó Diomande.

Anuncios Anuncios

Un reencuentro sin incomodidades con el Leipzig

Enfrentarse a un antiguo club puede resultar intimidante o incómodo para un futbolista, especialmente poco después de un traspaso de gran repercusión. Sin embargo, el jugador del Madrid aseguró que se sintió completamente cómodo al medirse a quienes habían sido sus compañeros de vestuario en Alemania. En vez de acusar la presión, disfrutó de la ocasión y de la oportunidad de reencontrarse con caras conocidas en el escenario más importante.

Related Topics

«No fue raro jugar contra mis antiguos compañeros. De hecho, fue divertido. Todo el mundo fue amable conmigo. Yo era el más joven cuando estaba allí y fue muy bonito volver a verlos esta noche», añadió.

La mirada puesta en el Clásico





Getty Images

Superado el compromiso europeo, la atención en la capital española se centra ya en el partido más importante del fútbol mundial. El Madrid se enfrentará al Barcelona este fin de semana en un duelo que podría tener grandes consecuencias para la lucha por el título de LaLiga. Para Diomande, la posibilidad de participar en una rivalidad tan legendaria es un sueño hecho realidad después de años siguiéndola desde lejos.

Anuncios

Después de demostrar que puede soportar la presión de la Champions League ante su antiguo equipo, espera tener un impacto similar cuando todas las miradas se dirijan al duelo contra el Barcelona de Hansi Flick. «El Clásico es fantástico. Veía estos partidos de niño y me hace ilusión participar en el de este fin de semana», concluyó el delantero. La afición del Madrid espera que mantenga su racha goleadora en el enfrentamiento del fin de semana.

Las complejas negociaciones de cláusulas de rescisión entre varios clubes y las cláusulas de traspaso muestran cómo las potencias europeas se posicionan estratégicamente para hacerse con promesas defensivas de élite. Si tienes previsto crear una cuenta de apuestas antes de los próximos partidos de liga, asegúrate de optimizar tu saldo. Consulta nuestra guía actualizada para canjear el último código de bono de bet365 vigente y mejorar tu experiencia de juego.