El Real Madrid logró el miércoles una victoria bastante cómoda en la Champions League. En el Santiago Bernabéu derrotó por 4-1 al RB Leipzig con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande.

En los primeros minutos hubo poco espectáculo ante ambas porterías. Arda Güler y Kylian Mbappé protagonizaron algunas llegadas tímidas, aunque la ocasión más clara fue para el Leipzig. Thibaut Courtois respondió con una parada formidable al remate de Romulo Cardoso.

Sin embargo, fue el Real Madrid quien golpeó antes del descanso. Tras una intervención del portero Maarten Vandevoordt, un disparo de Arda Güler quedó detenido justo antes de cruzar la línea y Bernardo Silva le dio el último toque decisivo: 1-0.

Tras el descanso, el equipo de José Mourinho quiso sentenciar el partido cuanto antes y buscó el segundo gol. No tardó en llegar: Mbappé cabeceó el balón hacia la portería, donde Arda Güler pudo empujarlo a la red desde muy cerca para hacer el 2-0.

El partido transcurrió después con bastante calma, hasta que Mbappé aprovechó su momento en el tramo final. Tras un pase de Yan Diomande, el francés disparó desde el borde del área y colocó el balón de forma espectacular en la escuadra derecha: 3-0.

Fue el comienzo de un final animado, porque, después del gol del honor de Tidiam Gomis, Diomande también se sumó a la lista de goleadores. El extremo, que llegó el pasado verano procedente del Leipzig por 125 millones, marcó de volea el que fue, con diferencia, el gol más bonito de la noche: 4-1.

El Real Madrid suma así nueve puntos tras tres partidos en la competición de los millones. El Leipzig se queda con los tres puntos que consiguió la semana pasada ante el PSV.