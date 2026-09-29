Yamal y Oyarzabal lideran el ataque de España; Modric, fuera del once de Croacia

Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse a Croacia, esta noche del martes, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección española había iniciado su andadura en la fase de grupos con una emocionante victoria ante Inglaterra por 3-2, colocándose líder del grupo con 3 puntos.

Por su parte, la selección croata llega al encuentro también con 3 puntos, después de vencer en la primera jornada a la República Checa por 2-1, ocupando el segundo puesto por diferencia de goles.

La alineación de España fue la siguiente:

Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.

Por el otro lado, Slaven Bilić, seleccionador de Croacia, anunció la alineación de su equipo para el enfrentamiento, en la que no figuró la leyenda Luka Modrić.

La alineación de Croacia fue la siguiente:

Livaković; Smolčić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Kovačić, Pašalić; Petar Sučić, Mišić; Beljo.