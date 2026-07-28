El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia registró cerca de 55.000 mensajes de odio en las redes sociales durante el pasado Mundial, dirigidos principalmente contra los jugadores de la selección francesa y contra la estrella española Lamine Yamal, en un fenómeno preocupante que revela cómo los grandes acontecimientos deportivos se aprovechan para difundir prejuicios raciales y discursos de exclusión.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España anunció ayer lunes, en un comunicado oficial, que el 52% de los mensajes de odio detectados entre el pasado 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con el gran evento deportivo celebrado durante ese periodo, lo que refleja la magnitud de la polarización y la hostilidad que acompañaron a las competiciones.

El Observatorio puso de relieve el volumen de contenido hostil dirigido contra Yamal, jugador de origen español y marroquí por parte de padre y guineano ecuatorial por parte de madre, quien fue objeto de comentarios discriminatorios relacionados con su origen y su identidad, mientras que la selección francesa fue blanco por el número de sus jugadores de origen o ascendencia extranjera, en ataques racistas organizados a través de las plataformas de redes sociales.

La final del Mundial entre España y Argentina supuso la chispa de una peligrosa escalada del discurso de odio, ya que, pese a que los ataques contra la población estadounidense de origen hispano representaron el 15% del total, se intensificaron de forma notable durante ese partido, lo que refleja la vinculación de la violencia verbal con los acontecimientos deportivos decisivos.

El principal colectivo señalado, con un 66% de los mensajes, fue la población del norte de África, especialmente en lo relativo a la selección marroquí, mientras que el 13% del contenido denunciado se dirigió contra los musulmanes, en discursos que reprodujeron los estereotipos y los relatos excluyentes que apuntan contra las identidades religiosas y étnicas.

El informe reveló que el 74% de los mensajes incluía contenido que atacaba la dignidad de los grupos señalados mediante su deshumanización, mientras que el 50% del total empleó un lenguaje violento explícito y el 14% llamó a la agresión directa, en indicios preocupantes del aumento del discurso de odio digital.

El Observatorio señaló que el 40% de los discursos calificaba a los inmigrantes o a las personas de origen extranjero de "carga" o "atraso" para la sociedad, mientras que el 15% de ellos pedía la expulsión de estos ciudadanos del territorio español, en un discurso excluyente que rebasa los límites de la crítica deportiva para llegar a la incitación racista directa.