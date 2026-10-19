A pocos días de la muy esperada gala de entrega del Balón de Oro de 2026, se ha anunciado el ganador de otro gran premio.

El prestigioso premio "Onze d'Or", que otorga anualmente la revista Onze Mondial y que constituye un pilar fundamental en el mundo del fútbol desde hace cincuenta años, ha desvelado a su protagonista.

Históricamente, este premio ha recaído en leyendas del juego como Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que este prestigioso premio se caracteriza por otorgar a la afición un poder absoluto, ya que el ganador se elige exclusivamente mediante la votación del público de todo el mundo.

Y en la edición de 2026, los votantes tomaron una decisión clara e inequívoca: ¡Kylian Mbappé (27 años) se lleva el premio y se sienta en el trono! El capitán de la selección francesa, que recientemente se ha convertido en la nueva imagen publicitaria de la marca suiza "On" y que marcó un golazo contra el Sevilla el domingo por la noche, aplastó por completo a la competencia al conseguir el 48,2 % de los votos, aventajando por un amplio margen a João Neves, jugador del Saint-Germain (11,9 % de los votos).

Una victoria arrolladora que le permitió superar por un amplio margen al organizador de juego del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8 %), y a la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal (9,7 %), además de a los delanteros del Bayern Múnich, Harry Kane (4,4 %) y Michael Olise (2,9 %).

Con este gran triunfo, el delantero francés sucede a su excompañero Ousmane Dembélé, ganador del premio el año pasado, y disfruta de un inicio magnífico antes del anuncio del ganador definitivo del Balón de Oro.







