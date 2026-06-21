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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Yamal vuelve a la alineación de España contra Arabia Saudí... y Donis se enfrenta a él con una nueva estrategia

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
L. Yamal
G. Donis
L. de la Fuente
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Grecia

«Los Verdes» se enfrentan a un difícil partido contra «El Matador» en el Mundial.

Los seleccionadores Luis de la Fuente (España) y Georgios Donis (Arabia Saudí) han anunciado la convocatoria para su partido en la fase final del Mundial 2026.

Ambos equipos se verán las caras hoy domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

De la Fuente recupera a Lamine Yamal en el once, tras empezar en el banquillo contra Cabo Verde (0-0).

También vuelven Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

La alineación española es la siguiente:

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
  • Portero: Unai Simón
  • Defensa: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Pedri
  • Delantera: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baína.

Por su parte, Donis optó por una defensa de tres centrales: Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti y Ali Lajami.

En el medio campo situó a Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari y Musab Al-Juwair, y en ataque confió en Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.

El once saudí fue:

  • Portero: Mohamed Al-Owais
  • Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Ali Lajami, Hassan Tembakti y Muteb Al-Harbi
  • Centrocampistas: Musab Al-Juwair, Abdullah Al-Khaibari y Nasser Al-Dossari
  • Delantera: Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari.

Ambas selecciones llegan con un solo punto: Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay, mientras que España igualó 0-0 con Cabo Verde.

Ambos equipos se midieron una vez en un Mundial: en 2006, con victoria española 1-0 en la fase de grupos.

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