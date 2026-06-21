Los seleccionadores Luis de la Fuente (España) y Georgios Donis (Arabia Saudí) han anunciado la convocatoria para su partido en la fase final del Mundial 2026.

Ambos equipos se verán las caras hoy domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

De la Fuente recupera a Lamine Yamal en el once, tras empezar en el banquillo contra Cabo Verde (0-0).

También vuelven Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

La alineación española es la siguiente:

Portero: Unai Simón

Defensa: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Pedri

Delantera: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baína.

Por su parte, Donis optó por una defensa de tres centrales: Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti y Ali Lajami.

En el medio campo situó a Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari y Musab Al-Juwair, y en ataque confió en Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.

El once saudí fue:

Portero: Mohamed Al-Owais

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Ali Lajami, Hassan Tembakti y Muteb Al-Harbi

Centrocampistas: Musab Al-Juwair, Abdullah Al-Khaibari y Nasser Al-Dossari

Delantera: Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari.

Ambas selecciones llegan con un solo punto: Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay, mientras que España igualó 0-0 con Cabo Verde.

Ambos equipos se midieron una vez en un Mundial: en 2006, con victoria española 1-0 en la fase de grupos.