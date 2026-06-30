Yamal: «Voy a ganar el Mundial... y la estrella de Marruecos está entre los mejores del torneo»

A dos días del España-Austria en la ronda de 32 del Mundial 2026, el joven astro Lamine Yamal concedió una entrevista radiofónica.

Según «Marca», el extremo del Barcelona, en su entrevista con «COPE», aclaró al inicio que está «totalmente preparado para jugar los 90 minutos este jueves».

Sobre las críticas al rendimiento de «El Matador» en los tres primeros partidos del Mundial y la comparación con la Eurocopa, Yamal respondió con realismo: ¿Cuál es nuestro nivel actual? ¿Es el mismo que en la Eurocopa? Muchas veces he jugado bien y he vuelto a casa con las manos vacías. En el fútbol lo importante es ganar: si juegas bien, vuelves contento; si pierdes, vuelves triste. Podemos mejorar y somos mejores de lo mostrado, pero ¿qué prefieres? ¿Jugar como Holanda y volver a casa eliminado, o jugar como Paraguay y celebrar el pase de ronda?».

El joven extremo recordó las duras semanas de lesión antes de volver y marcar contra Arabia Saudí: «Me sentí inmensamente feliz, nunca antes había sentido una alegría así. El Mundial es un torneo completamente diferente a cualquier otro, y me alegré mucho de poder volver a jugar. Cuando participo en cualquier competición, siempre lo hago pensando en ganar el título, y por eso creo que este año voy a ganar el Mundial».

Sobre el ambiente en la concentración, Yamal tranquilizó a la afición: «Sabemos que podemos dar lo mejor, pero vamos paso a paso hasta alcanzar nuestro máximo nivel. Todos estamos en buena forma y debemos confiar en nosotros mismos: los momentos decisivos ya han comenzado; lo hecho hasta ahora no importa, y si jugamos bien de aquí en adelante, nadie recordará el inicio».

Reconoce que ignora las críticas salvo cuando juega bien y asegura que la presión de liderar el ataque español no le preocupa: «Sé que soy el jugador que más expectación genera y el capaz de cambiar el rumbo de los partidos. La presión solo aparece cuando no eres capaz de hacer lo que se te pide, pero yo puedo hacerlo».

Sobre los abucheos, asume que es algo con lo que convivirá siempre y explica: «No soy como Pedri, a quien todos admiran. Gane o pierda, siempre habrá quien me adore o me critique. Incluso Messi y Cristiano sufrieron abucheos; así es el fútbol».

Al cierre de la entrevista, Yamal contestó algunas preguntas rápidas: escogió a Vinicius Júnior y al marroquí Ismail Saibari como las estrellas más destacadas del Mundial.

Hubo también espacio para el humor: al ser preguntado por el fichaje de su compañero Marc Cucurella por el Real Madrid, Yamal bromeó con el lateral izquierdo: «Ya le he dicho que será titular desde el primer día, y eso es todo, porque me lo voy a comer vivo en el campo».