Yamal sobre su gol en Inglaterra: A veces robo el balón

Lamine Yamal, la estrella de la selección española, mostró su alegría por la victoria de la Furia Roja ante Inglaterra por 3-2 en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Yamal marcó un gol tempranero a favor de los visitantes, en el minuto dos, en el partido que se disputó en el estadio de Wembley.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Yamal, que realizó a la primera cadena de televisión de España, donde dijo: "Siempre hay una derrota, pero intentamos no ser nosotros quienes perdamos. Estamos muy contentos, y sabemos que Wembley es un estadio difícil".

Lamine explicó, sobre la jugada de su primer gol: "El entrenador nos motiva mucho para adelantarnos y presionar al rival, y para creer que vamos a recuperar el balón, y eso es lo que hice".

Y continuó: "Siempre intento ayudar al equipo. A veces estoy despistado, pero otras veces robo y arrebato el balón, y me encontré en un mano a mano, jugador contra jugador, y logré marcar".

Y añadió: "No nos molesta que el otro equipo tenga el balón, porque somos jugadores muy rápidos y sabemos jugar al contragolpe".

Yamal concluyó: "Debemos saber el papel que se nos exige en cada partido, y sabemos hacerlo bien".