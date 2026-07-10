Yamal, sobre el partido contra Francia: ¡Estoy deseando celebrar el cumpleaños de mi novia!

Tras eliminar a Bélgica 2-1 y avanzar a semifinales del Mundial 2026, el joven Lamine Yamal afirmó que España no teme a Francia, sino que deberían temerle.

Yamal, elegido mejor jugador del partido pese a no marcar ni asistir, declaró tras el encuentro: «Estamos deseando que llegue este partido. Todo el mundo lo esperaba y somos los dos mejores equipos del Mundial. No sentimos ningún miedo. Si alguien puede ir allí con confianza, somos nosotros».

El jugador del Barcelona, de 18 años, añadió: «Si alguien debe tener miedo, son ellos; ya los eliminamos. Somos dos grandes equipos, para mí los mejores, pero no tememos nada».

Sobre su sequía goleadora, afirmó: «No me desanima; gané la Eurocopa marcando un gol. Mientras pasemos de ronda, estaré muy contento. Lo más importante es el equipo».

Además, admitió: «Espero marcarles; de verdad que lo deseo», mostrando su ambición de brillar en el duelo.

Sobre su estado físico, añadió: «Me siento mejor y seguiré mejorando cada semana. Llego con plena confianza y sé que todo irá bien. Estoy preparado y deseando que llegue el partido».

Sobre el estilo francés añadió: «Nos atacarán, pero no todo el partido. Son fuertes físicamente, pero buscaremos la posesión».

En un gesto humano, Yamal reveló que había hablado por teléfono con su hermano pequeño, Ken, a través del móvil de su madre, y dijo sonriendo: «Me dijo que tendría que sacar la lengua. Estoy deseando que llegue la cena y la celebración del cumpleaños de mi novia, y también pasar tiempo con mi familia».